Стали известны самые популярные автомобили у московских перекупщиков

Москва, 17 марта. Наиболее востребованными у перекупщиков в Москве стали машины Lada, Mercedes-Benz и Volkswagen. Об этом свидетельствуют данные исследования.

Рейтинг возглавили отечественные автомобили Lada с долей 10,72%. На втором месте расположились модели Mercedes-Benz, чья доля достигла 7,38%. Тройку лидеров замкнули машины Volkswagen (6%).

Что касается распределения по моделям, то здесь роль играет возраст авто, пишет Autonews. Так, среди машин возрастом до двух лет первую позицию удерживает седан Toyota Camry. Среди автомобилей возрастом от трех до пяти лет самым популярным стала Kia Rio. Hyundai Solaris лидирует в списках авто возрастом от шести до восьми лет, а популярный ранее Ford Focus признан самой популярной моделью среди машин старше девяти лет.

Отмечается, что транспортные средства стоимостью до 300 тыс. рублей продаются наиболее быстро: в среднем за две недели. Авто, стоимость которых не превышает 3 млн рублей, приобретаются клиентами в течение трех недель, а более дорогие модели находят своих покупателей в течение месяца.

Поставщики электроники для автомобилей столкнулись с общемировой нехваткой чипов, в том числе и «ЭРА-ГЛОНАСС». В связи с этим эксперты предупреждают о возможном дефиците машин в России.