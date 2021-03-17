Кабо-Верде экстрадирует бизнесмена и дипломата Венесуэлы в США

Прая, 17 марта. Верховный суд Кабо-Верде вынес решение о высылке в Соединенные штаты колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, где его обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает El Tiempo.

Cabo Verde autoriza la extradición de Álex Saab a Estados Unidos https://t.co/AdKjPfhGfw a través de @eltiempo — ReDHFrontera (@ReDHFrontera) March 17, 2021

Высшая судебная инстанция островного государства отклонила апелляцию защиты бизнесмена и оставила в силе решение суда Барлавенто о его экстрадиции в США. Верховный суд также оставил без внимания решение суда Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), который ранее распорядился немедленно освободить Сааба, который был представителем Венесуэлы в организации.

Самолет колумбийца был задержан правоохранительными органами Кабо-Верде 12 июля 2020 года после того, как власти США выдвинули против него обвинения в отмывании 350 миллионов долларов, выделенных на продовольственные программы, через подставные компании в Панаме, Колумбии, Мексике, ОАЭ, Турции и Гонконге. Американские следователи считают, что Николас Мадуро был одним из бенефициаров схемы.

Сам Алекс Сааб утверждает, что никогда не участвовал в коррупционных схемах в Венесуэле и обвиняет США в политическом преследовании. На прошлой неделе стало известно, что его адвокат был задержан в Прайе без каких-либо оснований. Несмотря на то, что между Кабо-Верде и США нет договора об экстрадиции, власти островного государства согласились выслать Сааба, который на момент ареста обладал дипломатическим иммунитетом, на основании конвенций ООН.

«Цель этого беспрецедентного превышения юридических полномочий в политических интересах США и их региональных приспешников - ослабить президента Мадуро и его правительство, используя меня в качестве источника информации, которую можно направить против него», - заявил Алекс Сааб в интервью RT.

Alex Saab habla para RT desde su arresto ilegal en Cabo Verde: "Soy el objetivo de una extralimitación judicial para derrocar al presidente Nicolás Maduro".



Aquí completa sus declaraciones para Russian Today.https://t.co/7OkkphhqN4 — Mario Silva (@LaHojillaenTV) February 4, 2021

Правительство Венесуэлы считает задержание своего дипломата незаконным и обвиняет Вашингтон в давлении на Кабо-Верде. Каракас настаивал, что из-за проблем со здоровьем Сааб в худшем случае должен быть помещен под домашний арест в месте своего проживания, а не в тюрьме в другой стране. Правительство Николаса Мадуро также отмечало, что бизнесмена удерживали на острове незаконно, поскольку местные законы разрешают предварительное задержание не дольше 40 суток.

«Это фальшивая кампания, организованная уходящей администрацией Белого дома против законного правительства президента Николаса Мадуро», - говорилось в заявлении МИД Венесуэлы.