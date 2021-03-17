Вирусолог Аграновский и доктор Мясников оценили опасность новых штаммов SARS-CoV-2

Москва, 17 марта. Южноафриканский и британский штаммы коронавируса, зафиксированные накануне в России, появились за счет изменения мутационного белка шипа, который связывается со слизистой оболочкой человека. Об этом ФАН рассказал профессор кафедры вирусологии НИИ Физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

По мнению эксперта, новые штаммы появились уже без участия переносчиков.

«Если создание возбудителя коронавируса, возможно, произошло через переносчиков, в числе которых могут быть панголины, летучие мыши и норки, то уже дальше варианты начали появляться внутри человеческой популяции, случайно. Собственно говоря, вирус и появился в результате случайной рекомбинации, а дальше он менялся внутри человеческого организма», — пояснил Аграновский.

Отличается ли симптоматика новых штаммов коронавируса, вирусолог ответить затруднился.

«У меня нет данных, которые свидетельствуют о том, что для этих вариантом характерна особая симптоматика, отличная от нулевого варианта, — признался собеседник ФАН. — Это более заразный вариант. Это произошло за счет изменения мутационного белка шипа, который связывается со слизистой оболочкой человека. У всех штаммов есть вероятность поражения легких, других тканей. Возможен еще ряд неприятностей с этой болезнью, но эти штаммы не специфичны».

При этом Аграновский возлагает большие надежды на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Я думаю, что это не два коронавируса, а один, просто разные штаммы. Уверен, что российская вакцина будет бороться, — подчеркнул вирусолог. — В этих вариантов вируса изменен небольшой белок шипа. Но вакцина вызывает появление антител, которые могут это нейтрализовать. Если вакцинация пойдет как следует, то вируса в человеческой популяции станет меньше, что будет значить меньшую вероятность появления новых вирусов. Поэтому вакцинация — мудрый шаг для всех нас».

Более осторожно к вакцине отнесся известный телеведущий и врач Александр Мясников, который напомнил ФАН, что разрабатывались препараты против коронавируса в «военное» время.

«Все вакцины достаточно эффективны: что российская, что китайская. Надо понимать, что вакцины разработаны, безусловно, в «военное» время. Эффективность мы можем видеть сегодня, а побочные эффекты мы увидим позже, — предупредил собеседник ФАН. — Время покажет, но я категорически против войны вакцин. Считаю, что всем надо сделать вакцину, которая будет доступна всем».

Создание вакцины от коронавируса в столь сжатые сроки — огромное достижение человечества, подчеркнул Мясников.

«Вакцины еще разрабатываются и будут разрабатываться, тем более, новые мутации сегодня эти вакцины покрывают, — отметил Мясников. — Но мутации будут идти, вакцины появляются каждый год, и мы будем их делать каждый год вместе с вакциной от гриппа».

Мясников добавил, что, по его мнению, вакцины «Pfizer» и «Спутник V» эффективны и безопасны, однако напомнил, что пока у нас нет таких противовирусных препаратов, которые могли бы помочь уже заразившемуся.

«У нас в принципе нет лечения что от «старого» коронавируса, что от уханьских мутаций, ни от британского, ни от африканского штаммов. У нас нет реально работающих противовирусных препаратов, — развел руками врач. — Все антивирусные препараты — в стадии разработки. Если мы за 40 лет не научились лечить иммунодефицит, то вы понимаете, как трудно сделать противовирусный препарат».

Мясников пояснил, что если у пациента при коронавирусе симптомы ОРЗ, то можно только облегчать температуру и снимать обезвоживание. Если же у человека развилась коронавирусная пневмония, то врачи лечат осложнения: питательную, почечную, печеночную недостаточности и так далее.

«Непосредственно от коронавируса лекарства у нас нет, к сожалению, что от первой разновидности, что от последующих. Поэтому мы и говорим, что единственный способ борьбы — что с новыми, что со старыми мутациями — вакцинация. Потому что вакцинация на сегодняшний день, действует против всего белкового шипа, а не против отдельных частей, которые меняются во время мутации», — пояснил собеседник ФАН.

При этом Мясников полагает, что коронавирус не является серьезной угрозой для человечества, ведь существуют более страшные болезни, на которые сегодня многие закрывают глаза.

«Давайте посчитаем, сколько людей умерло не из-за коронавируса. Посмотрите по российским данным, по западным данным: на каждого умершего от коронавируса приходится две смерти от инфаркта, онкологии, от того, что не вовремя или неправильно оказана медицинская помощь, — заявил врач. — От обычного инфекционного поноса умерло два миллиона детей — именно детей, не взрослых, не пожилых людей! Но про это — ноль новостей».

Российские врачи выявили 8998 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки — такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 11% новых пациентов с коронавирусом не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей России.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,3 млн россиян с начала 2020 года. Из них 4 млн человек уже вылечились от заболевания. Вакцинация от коронавируса началась в России в декабре прошлого года.