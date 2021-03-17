В Сети появилось фото советского танка «Тополь» с двумя 152-мм пушками

Москва, 17 марта. Советский Союз рассматривал вариант создания танка с двумя пушками большой мощности. Предполагаемое изображение боевой машины было опубликовано в Сети.

Харьковское конструкторское бюро работало над разработкой необычного танка. Проект назвали — объект 490 «Тополь». Конструкторы рассматривали три варианта орудий: 125-мм, 130-мм и 152-мм. Для того чтобы танк не терял свою скорострельность, автоматы заряжания были изолированы друг от друга. В случае, если одно из орудий выходило из строя, то второе сохраняло возможность продолжать боевые действия.

На крыше башни монтировалась 23-мм стабилизированная автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, а также приборы наблюдения экипажа из двух человек. Танк должен был иметь регулируемую гидропневматическую подвеску. Это позволяло боевой машине быть более устойчивой в засадах во время стрельбы из двух орудий одновременно. Также в этом проекте планировалось широкое использование узлов и агрегатов танка Т-80. А высокую подвижность на поле боя обеспечил бы газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с.

Однако конструкторы так и не решились изготовить опытные образцы оригинального танка.

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