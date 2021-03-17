Власти Красноярского края объявили 18 марта днем траура по детям, погибшим на пожаре

Красноярск, 17 марта. Четверо детей двух, пяти, десяти и 17 лет погибли в загоревшемся жилом доме в Лесосибирске. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 18 марта днем траура.

Губернатор уточнил, что всем погорельцам будет предоставлено временное жилье и организована прочая необходимая помощь. Также он призвал органы профилактики обращать внимание на то, в каких условиях и как живут многодетные семьи. Службы ГО и ЧС Красноярского края будут проводить плановые проверки состояния жилья неблагополучных семей.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Автономные пожарные сигнализации не были установлены в квартире, хотя многодетная семья по документам их получала. Причины пожара устанавливаются. Не исключено, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание старой электропроводки в здании, сообщал ФАН.

Прокуратура начала проверку по факту гибели несовершеннолетних. Бабушка и еще один 12-летний ребенок госпитализированы. Матери на момент пожара не было дома. Семья состояла на профилактическом учете в органах опеки.