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Власти Красноярского края объявили 18 марта днем траура по детям, погибшим на пожаре

Власти Красноярского края объявили 18 марта днем траура по детям, погибшим на пожаре

Красноярск, 17 марта. Четверо детей двух, пяти, десяти и 17 лет погибли в загоревшемся жилом доме в Лесосибирске. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 18 марта днем траура.

Губернатор уточнил, что всем погорельцам будет предоставлено временное жилье и организована прочая необходимая помощь. Также он призвал органы профилактики обращать внимание на то, в каких условиях и как живут многодетные семьи. Службы ГО и ЧС Красноярского края будут проводить плановые проверки состояния жилья неблагополучных семей.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Автономные пожарные сигнализации не были установлены в квартире, хотя многодетная семья по документам их получала. Причины пожара устанавливаются. Не исключено, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание старой электропроводки в здании, сообщал ФАН.

Прокуратура начала проверку по факту гибели несовершеннолетних. Бабушка и еще один 12-летний ребенок госпитализированы. Матери на момент пожара не было дома. Семья состояла на профилактическом учете в органах опеки.

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