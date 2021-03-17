Фанаты Пугачевой поставили ультиматум хейтерам певицы

Москва, 17 марта. Поклонники советской и российской певицы Аллы Пугачевой обратилась к злопыхателям артистки. Теперь за гневные комментарии на фан-странице звезды можно получить бан.

На просторах интернета есть множество страниц, посвященных Алле Борисовне. Администратор одного из профилей, устав бороться с хейтерами, выпустил обращение. Теперь за злобные комментарии в адрес Примадонны можно получить пожизненный бан.

«Любое оскорбление чести и достоинства Аллы Борисовны Пугачевой, а также ее семьи, друзей, коллег и, конечно, моих подписчиков, будет караться пожизненной блокировкой, все негативные комментарии будут немедленно удалены!» — поставили ультиматум хейтерам исполнительницы.

На такой шаг администраторы фан-страницы певицы в Instagram пошли из-за того, что под фотографиями звезды и ее семьи часто пишутся оскорбления и негативные высказывания.

Алла Борисовна тоже ведет страницу в социальной сети. В профиле у нее появляются кадры с родными и близкими. Иногда знаменитость делает видео, показывая, как проходят ее будни и выходные.