Молодой наркоман жестоко убил сожительницу и сжег ее труп в Тульской области

Тула, 17 марта. Молодой человек жестоко избил любовницу, которая скончалась от полученных повреждений. Как стало известно ФАН, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своей женщине.

Тульские следователи направили в суд уголовное дело по факту избиения женщины, которая после этого скончалась. Они установили, что 22-летний обвиняемый 16 декабря 2020 года в городе Богородицк поругался со своей 28-летней сожительницей. В ходе ссоры он избил ее, и она умерла. После этого местный житель переместил тело жертвы в овраг и сжег.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Екатерина Смирнова.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам. Для установления истины в этом деле следователям СК и местным сыщикам понадобилось время.

«Они наркоманы, которые постоянно ругались и дрались между собой, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — Обвиняемый был судим за угрозу убийством своей любовницы. В тот день они в очередной раз поругались на почве употребления наркотиков. Мужчина по этому поводу сильно разнервничался».

Любовники стали обзывать друг друга матерными словами. Это еще больше завело обвиняемого.

«Он схватил женщину и стал бить рукой, потом целенаправленно ударил в бедро ногой. Однако и этого туляку показалось мало — он схватил бедолагу за волосы и несколько раз с силой ударил ее об пол», — дополнил источник.

После этого пострадавшая затихла. На следующий день злодей убедился, что она мертва, и стал думать, как избавиться от трупа.

«Он взял автомобиль родственников, погрузил тело в багажник и вывез его за 10 км от города. Там он нашел овраг и выбросил опасный груз. После этого облил его бензином и поджег», — пояснил источник.

Обгоревшее до неузнаваемости тело женщины нашли через неделю.

«После проведения опознания оперативным путем был установлен подозреваемый. Его задержали, и он признал вину. До суда его поместили под арест», — резюмировал источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.