Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о взрыве торпед при выгрузке в Приморье

Москва, 17 марта. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о том, что 10 марта при выгрузке с БПК торпед в Приморье прогремел взрыв.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 10 марта в Приморье при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля якобы произошел взрыв. Также сообщалось о семи пострадавших.

Причина якобы случившегося взрыва не сообщалась, однако журналисты отмечали, что он «не связан с нарушением процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности».

В Министерстве обороны РФ отметили, что информация о взрыве не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что дальневосточные судостроительные предприятия оптимизировали производство для скорейшего выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ России.