Министр спорта Крыма назвала футболистов полуострова перспективными



Спортсмены из Крыма смогут проявить себя на всех мировых соревнованиях в будущем, рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Создание академии футбола говорит о его большом будущем. Да, конечно, есть определенные проблемы международного уровня, не позволяющие нашим футболистам выступать на соревнованиях. В данный момент мы воспитываем собственных спортсменов с перспективой на будущее. Когда оковы тяжкие падут, отменят санкции, думаю, Крым себя очень хорошо проявит», — заявила министр.

По словам Торубаровой, санкции для крымских спортсменов — явление временное и вполне решаемое. Уже сейчас на полуострове есть чемпионы мира, например, в пулевой стрельбе. Так, в феврале 2018 года симферопольцы Владислав Прянишников и Владислав Щепоткин стали победителями чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Министр спорта Крыма также назвала высоким уровень местных футболистов.

Ольга Торубарова прокомментировала новость об объявлении Года сельского футбола. Она отметила, что 26 муниципальных образований уже получили средства на реконструкцию спортивных объектов. Например, в Джанкое центральный стадион, включающий футбольное поле, будет полностью отремонтирован. Также пройдет глобальная реконструкция ялтинского стадиона «Авангард».

«Из федерального и республиканского бюджета были выделены средства на реконструкцию существующих спортивных баз. В 2021 году мы приступаем к строительству новых спортивных объектов и оздоровительных комплексов. Также выделены средства на соревнования российского и международного уровня крымских спортсменов, это порядка 130 млн рублей», — заявила Торубарова.

Спикер также рассказала, что никогда не слышала о каком-либо политическом противостоянии российских и украинских спортсменов. По ее мнению, два братских народа слишком тесно переплетены друг с другом давними родственными и дружественными связями. Министр заявила, что спортсмены могут выяснить отношения на международных соревнованиях.

Ранее ФАН рассказывал, что тренерский штаб молодежной сборной России по футболу определил игроков, которые примут участие в континентальном первенстве.

