Дробыш жестко высказался об Аксюте после выбора Манижи на Евровидение

Москва, 17 марта. Продюсер Виктор Дробыш нелестно отозвался о главе дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрии Аксюте после того, как на Евровидение от РФ выбрали Манижу.

Дробыш подчеркнул, что о Маниже до ее победы в отборе на международный музыкальный конкурс ничего не слышал: ни плохих, ни хороших отзывов. Продюсер считает, что поехать на Евровидение должна была группа Little Big, поскольку 2021 год — самый удачный для веселья.

«Я считаю, что это самый удачный год для веселья, ведь многие в депрессии до сих пор, границы с Европой и другими странами закрыты», — объяснил он.

Россияне ожидали, что за право представлять страну на Евровидении поборются популярные артисты и даже эпатажные вроде Моргенштерна. А в итоге в список попали Антон Беляев с группой Therr Maitz, дуэт «2Маши» и Манижа.

По мнению Дробыша, все дело в продюсере Первого канала и его взгляде на вещи.

«Там Аксюта, он же сам все решает. «Аксютины глазки»! Он будет пожинать плоды после Евровидения, но ему все с рук сходит, ему на все наплевать», — жестко высказался он в разговоре с «Собеседником».

Манижа после победы в отборе на Евровидение столкнулась с настоящей травлей. Исполнительнице даже пришлось записать видео, адресованное недоброжелателям.