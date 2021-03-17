Названы действенные способы восстановления нервной системы после COVID-19

Москва, 17 марта. Симптомы после заболевания COVID-19 сохраняются на долгое время. О способах реабилитации после болезни рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Основной симптом после коронавируса — это астения: люди чувствуют сильнейшую усталость вплоть до полного бессилия. Вторым симптомом врачи назвали парестезию, когда выздоровевшие ощущают нарушение тактильных ощущений, покалывание и дискомфорт в мышцах.

Спонтанный озноб также присущ пациентам после COVID-19. Гипертоники жалуются на скачки давления, отметил терапевт в эфире «Радио 1». Сбои в нервной системе вызывают ощущение нехватки воздуха при нормальных физиологических показателях.

Необходимой составляющей реабилитации Кондрахин назвал физическую активность. Нужно больше ходить — это поможет восстановить нервную систему, уверен терапевт. Заниматься можно еще до окончания лечения, когда снизилась температура.

После COVID-19 будет полезна дыхательная гимнастика, можно выбрать из множества вариантов, отметил Кондрахин. Важно соблюдать режим дня, проветривать помещение, много отдыхать и не перегружать зрение. Полезно есть продукты с витамином В. Важной составляющей реабилитации врач считает позитивный настрой.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее отметил, что восстановиться после коронавируса с помощью одних таблеток не получится. Сократить время восстановления поможет физическая активность, свежий воздух и хорошее настроение.