Путин указал на проблему роста тарифов ЖКХ. События дня. ФАН-ТВ

Байден заявил, что Россия «заплатит за вмешательство в выборы в США». Об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC. Байден отметил, что во время разговора в январе предупреждал российского коллегу о возможных последствиях. Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и дискредитировать Байдена. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с этим высказала мнение, что своим докладом американская разведка «пытается оправдать свое существование». В Министерстве иностранных дел также заявили, что заявления разведки США о якобы вмешательстве Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен. В Кремле доклад назвали «безосновательным и бездоказательным». Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах.

Путин дал поручения в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ

Владимир Путин указал на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ. Об этом российский лидер заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В решении этих проблем он рассчитывает на прокуроров.

«Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что пожилые граждане и люди с инвалидностью должны без проволочек получать положенные им меры соцподдержки. Также на особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей

«Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации. <…> Надо незамедлительно реагировать на неправомерное удержание положенных людям пособий, компенсаций, других видов материальной помощи», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что злоупотребления в использовании денег на нацпроекты должны жестко пресекаться. По его словам, эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей.