Путин указал на проблему роста тарифов ЖКХ. События дня. ФАН-ТВ

Байден заявил, что РФ «заплатит за вмешательство в выборы»
Байден заявил, что Россия «заплатит за вмешательство в выборы в США». Об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC. Байден отметил, что во время разговора в январе предупреждал российского коллегу о возможных последствиях. Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и дискредитировать Байдена. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с этим высказала мнение, что своим докладом американская разведка «пытается оправдать свое существование». В Министерстве иностранных дел также заявили, что заявления разведки США о якобы вмешательстве Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен. В Кремле доклад назвали «безосновательным и бездоказательным». Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах.
Путин дал поручения в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ
Владимир Путин указал на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ. Об этом российский лидер заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В решении этих проблем он рассчитывает на прокуроров.
«Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что пожилые граждане и люди с инвалидностью должны без проволочек получать положенные им меры соцподдержки. Также на особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей
«Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации. <…> Надо незамедлительно реагировать на неправомерное удержание положенных людям пособий, компенсаций, других видов материальной помощи», — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что злоупотребления в использовании денег на нацпроекты должны жестко пресекаться. По его словам, эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей.
Сборная России по хоккею выступит под гимном IIHF
Сборная России по хоккею будет выступать на чемпионате мира в Латвии под гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Также вместо российского флага команда использует логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Такое решение приняли на заседании совета. Чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Аналогичные правила в отношении сборной России будут действовать и на женских соревнованиях, которые состоятся 6-16 мая в Канаде. Напомним, в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по которому российские спортсмены не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.