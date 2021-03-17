Осужденного за разбой экс-спецназовца ГРУ задержали в Новосибирске после третьего побега

Новосибирск, 17 марта. Бывший сотрудник спецназа, который находился в федеральном розыске, пойман. Ему удавалось трижды сбежать после задержания.

Преступника поймали в Новосибирске, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Осужденный будет этапирован в исправительное учреждение для отбывания наказания.

Мужчину признали виновным в организации разбойного нападения и приговорили к семи годам и 10 месяцам лишения свободы. Из-за тяжелой болезни глаз он оставался под домашним арестом до вступления приговора в законную силу, однако ему удалось сбежать.

Уточняется, что это был уже третий побег задержанного. Ранее он смог освободиться из рук полицейских в Ярославле, а затем скрылся из СИЗО Новосибирска при помощи брата-близнеца.

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