Трихолог объяснил причины появления ранней седины

Москва, 17 марта. Ранняя седина может свидетельствовать о проблемах в работе организма, например, о нехватке ряда микроэлементов, заявила врач-трихолог, дерматолог Ирина Котова.

Отсрочить появление седины невозможно, так как она обусловлена генетически. Однако если есть внутренние предпосылки, можно провести профилактику. Пигментные клетки, отвечающие за цвет волос, очень капризные, отметила Ирина Котова. Они реагируют как стресс, так и на различные механические повреждения.

«Волшебных, чудесных средств, способных повернуть время вспять и восстановить истинный цвет волос, не существует», — отметила Котова в интервью для «Радио 1».

То, что первый седой волос нельзя выдергивать, — это миф, заявила трихолог. С клинической точки зрения у такого утверждения нет объяснения. Чтобы поддерживать волосы в хорошем состоянии, нужно подбирать правильный уход и красители.

Седина не щадит никого, в том числе знаменитостей. Певец Филипп Киркоров признался, что начал испытывать проблемы с цветом волос еще во время брака с примадонной российской эстрады — Аллой Пугачевой, которая сейчас вместе с юмористом Максимом Галкиным воспитывает сына и дочь.