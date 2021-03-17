Сергей Соседов о новой песне Наталии Орейро: Петь по-русски — это нормально

Москва, 17 марта. Уругвайская певица Наталия Орейро, записавшая песню «Будем танцевать» на русском языке, «промаркировала» композицию и клип на нее коронавирусной темой для будущих поколений. Об этом ФАН завил российский музыкальный критик Сергей Соседов. Он заметил, что мы живем во времена, когда COVID-19 стал неотъемлемой частью жизни.

Ранее на YouTube появился видеоклип Наталии Орейро на песню «Будем танцевать» в стиле танго. Девушка поет по-русски своему парню о вынужденной разлуке, танцует танго и собирается прогуляться, соблюдая меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции.

«Возьму маску и при всем параде выйду подышать», — говорит она.

Примечательно, что все участники видеоролика находятся в кадре в разных помещениях. Это решение намекает на самоизоляцию. Несмотря на серьезность поднятой темы, музыка очень ритмична, а слова песни вселяют в слушателя оптимизм: героиня клипа уверена, что скоро встретится с любимым.

«Это талантливая женщина, — подчеркнул Соседов в беседе с ФАН. — Я знаю, что она очень любит Россию, бывала здесь неоднократно. Ее любят наши зрители, поэтому неудивительно, что она поет по-русски. И это замечательно. Петь по-русски — нормально! Нам нужны такие прекрасные артистки».

По словам Соседова, Орейро родилась под ярким солнцем на берегу теплого океана, и поэтому она такая «солнечная» и полная энергии. Она харизматична, в ней есть шарм и большая энергия. Она улыбается и всегда полна оптимизма. Она искренняя и дарит людям надежду на лучшее, поэтому в России ее любят, добавил музыкальный критик.

«Увы, у нас такой певицы нет, — посетовал Соседов. — Поэтому ее успех у нас не случаен. Что же касается пандемии… Нам о ней все время напоминают в метро. Перчатки и маски стали в транспорте обязательным атрибутом. В магазинах обслуживают покупателей, на которых маски. Люди привыкли к этому состоянию, коронавирус стал обыденностью, мы с ним живем».

Телеведущий признался, что остальное время о коронавирусе он не вспоминает, хотя допускает вариант, что COVID-19 — это очень надолго, если не навсегда. Соседов подчеркнул, что песня, написанная Орейро, соответствует современным реалиям. Коронавирусную тему в клипе он назвал «маркировкой во времени».