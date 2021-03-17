Спикер Госдумы Володин назвал распад СССР трагедией

Москва, 17 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вспомнил о событиях ХХ века и назвал распад СССР трагедией.

За сохранение Советского Союза на референдуме проголосовали 76,4% жителей страны. Он состоялся 17 марта 1991 года, ровно 30 лет назад.

Вячеслав Володин вспомнил важные события, произошедшие многие годы назад. Он назвал распад Советского Союза трагедией. Крахом закончилось целое государство, сказал председатель. СССР потерял миллионы человек во время Гражданской войны и 27 миллионов — в годы Великой Отечественной.

«Те, кто стоял у руля, не смогли сохранить государство, это закончилось его крахом. Для нас это трагедия», – написал Володин.

В марте 1991 года в Крыму выступили за то, чтобы СССР был сохранен. Украина отдала 70,2% голосов за то, чтобы жить с Россией одной страной.

Также спикер напомнил о референдуме 2014 года, благодаря которому Крым воссоединился с Россией. По словам Володина, это подтверждает стремление крымчан быть «одним целым» с Россией.

Колумнист Федерального агентства новостей Владимир Винников назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой ХХ века».