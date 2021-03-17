В Дамаске прошла российско-сирийская художественная выставка

В Дамаске прошла художественная выставка, на которой свои работы представили авторы из России и Сирии. Подробности о новом культурном событии из сирийской столицы читайте в материале специального корреспондента международной редакции ФАН.

Международное мероприятие прошло в Российском центре науки и культуры. Экспозиция включила в себя произведения 16 художников, работающих в нескольких направлениях изобразительного искусства: живопись, графика и скульптура.

Как рассказали организаторы выставки, все работы объединены общей концепцией. Их содержание затрагивает темы любви, надежды и мирной жизни. В выражении этих идей современные художники двух стран смело экспериментировали с формой выражения своих чувств.

В работах прослеживаются образы женщины-родины, уделяется внимание прошлому и будущему Дамаска, а также транслируются эмоции сирийцев, переживших войну.

Были представлены и экспонаты, авторы которых пытались увековечить потери страны в этой войне. Так, среди скульптур была статуя археолога Халида Асаада, известного исследователя античного комплекса Пальмиры, похищенного и убитого террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) за отказ сотрудничать с ними.

Выставка была проведена в рамках укрепления российско-сирийских культурных связей. Она оказалась популярна у местных жителей: с учетом ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, ежедневно мероприятие посещают более 100 человек. Российский культурный центр в Дамаске работал и до войны, однако теперь его значимость существенно возросла.

Несмотря на то, что послевоенное восстановление Сирии требует реализации крупных гуманитарных проектов, власти не забывают и о необходимости стимулировать возрождение культуры в стране. Такого рода мероприятия в кризисное для государства время важны для местных художников, ремесленников и других деятелей культуры. Кроме того, они востребованы у местного населения, желающего отвлечься от своих проблем и переосмыслить события и изменения, которые пережила их страна.

1 Организация запрещена на территории РФ.