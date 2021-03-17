Россия поможет пострадавшим из-за ЧС иностранцам

Иностранцам, постоянно проживающим в России, наравне с российскими гражданами могут начать предоставлять выплаты, если те пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Как выяснил ФАН, такой законопроект поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Инициативу (есть в распоряжении ФАН) разработали в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Устанавливается, что иностранные граждане и лица без гражданства наделяются теми же правами обязанностями, что и граждане России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эту норму предлагается выполнять при определении осуществления выплат иностранным гражданам, пострадавшим в результате ЧС на территории России. При этом уточняется, что иностранец получит выплату только в случае наличия международного договора России с государством, гражданином которого он является, где предусматриваются аналогичные права для граждан РФ. За иностранными гражданами сохраняется право на оказание медицинской помощи.

Законопроект получил одобрение у МИД, Минфина, МВД, Минтруда и Минздрава. При этом замечания были только у последнего ведомства. В отзыве, с которым ознакомился ФАН, указывается, что лица без гражданства могут получить медицинскую помощь, если они постоянно проживают в России. Однако в самом законопроекте предлагается предоставить им данное право вне зависимости от статуса проживания.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, попавшие в зону чрезвычайной ситуации, получат право на компенсационные выплаты, если решение о возмещении будет принято и в отношении пострадавших россиян. Такой нормой предлагается дополнить закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — прокомментировал инициативу глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сегодня законом установлено, что только граждане России имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации, отметил он.

«Законопроект распространяет определенные гарантии также и на лиц, не являющихся гражданами нашей страны. При этом предусматривается, что лица без гражданства получат те же права в области защиты от чрезвычайных ситуаций, что и российские граждане», — подчеркнул Владимир Груздев.

По данным МВД, на 1 декабря 2019 года в России проживали 5592 лица без гражданства, их число с каждым годом уменьшается.

«Что же касается иностранцев, то часть прав, предусмотренных в законе для российских граждан, они получат в безусловном порядке, — пояснил Владимир Груздев. — Например, информирование о риске или участии в мероприятиях по ликвидации последствий стихии. Однако права на получение компенсаций у них появятся при условии соблюдения принципа паритета: если подобные гарантии будут предусмотрены и для граждан России в их странах. Для этого наши государства должны будут заключить соответствующий международный договор».

При этом, подчеркнул юрист, право на медицинскую помощь в порядке, установленном законодательством РФ, у иностранцев будет сохраняться вне зависимости от наличия международных договоров.

Он рассказал, что ежегодные выплаты иностранным гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, могут составить до 11 миллионов рублей. Итоговая сумма каждый год будет меняться.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на оказание единовременной материальной помощи предполагается направлять 1 млн рублей (по 10 тыс. рублей на человека). На оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости — 10 млн рублей (по 100 тыс. рублей на человека).