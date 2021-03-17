Минздрав Польши объявил о переходе страны в режим локдауна

Варшава, 17 марта. Вся территория Польши в связи с ростом заболеваемости COVID-19 переходит в режим локдауна, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции.
Он отметил, что несколько воеводств в разное время уже сделали это из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Речь идет о Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводствах.
«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», — констатировал Недзельский.