Минздрав Польши объявил о переходе страны в режим локдауна

Варшава, 17 марта. Вся территория Польши в связи с ростом заболеваемости COVID-19 переходит в режим локдауна, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции.

Он отметил, что несколько воеводств в разное время уже сделали это из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Речь идет о Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводствах.