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Путин отметил проблему неоправданного роста коммунальных тарифов

Путин отметил проблему неоправданного роста коммунальных тарифов

Москва, 17 марта. Глава России Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему неоправданного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, глава страны отметил низкое качество обслуживания в этой сфере. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — добавил он.

По мнению президента, экономика живет по своим законам, нарушать которые достаточно опасно. По его словам, речь идет именно о неоправданном повышении и несоблюдении стандартов качества услуг, попытке необоснованного перераспределения денежных средств, направленных на ремонт и инфраструктуру. Он подчеркнул, что для решения соответствующих проблем рассчитывает на принципиальную позицию прокуратуры, основанную на неукоснительном соблюдении закона.

Благотворительный фонд «Сердце лидера» ранее предложил освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты жилищно-коммунальных услуг и списать имеющуюся у них задолженность по ЖКХ.

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