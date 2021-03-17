Путин отметил проблему неоправданного роста коммунальных тарифов

Москва, 17 марта. Глава России Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему неоправданного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, глава страны отметил низкое качество обслуживания в этой сфере. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — добавил он.

По мнению президента, экономика живет по своим законам, нарушать которые достаточно опасно. По его словам, речь идет именно о неоправданном повышении и несоблюдении стандартов качества услуг, попытке необоснованного перераспределения денежных средств, направленных на ремонт и инфраструктуру. Он подчеркнул, что для решения соответствующих проблем рассчитывает на принципиальную позицию прокуратуры, основанную на неукоснительном соблюдении закона.

Благотворительный фонд «Сердце лидера» ранее предложил освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты жилищно-коммунальных услуг и списать имеющуюся у них задолженность по ЖКХ.