Россия безвозмездно передаст Никарагуа 250 пассажирских автобусов

Манагуа, 17 марта. Россия безвозмездно передаст 250 автобусов производства «Группы ГАЗ» в Республику Никарагуа в 2021 году. Об этом сообщает агентство Finanz.ru.

Россия в 2021 году безвозмездно передаст Никарагуа 250 автобусов



На эти цели, включая доставку и гарантийное обслуживание, Минпромторгу РФ будет выделено до 1,3 млрд рублей — саша кузьмин (@akadzoom) March 17, 2021

Как следует из распоряжения правительства, «в целях оказания безвозмездной технической помощи Республике Никарагуа» Минпромторгу РФ будет выделено до 1,3 млрд рублей из бюджетных средств. Планируется передать 250 автобусов до 31 декабря 2021 года.

Для поставки в Никарагуа правительство России выбрало модель КАВЗ-4238-61 «Аврора». Автобусы этой серии будут безвозмездно переданы при условии, что страна закупит около 300 автобусов ПАЗ, которые также производятся на заводах «Группы ГАЗ».

Это не первый случай бесплатной поставки Россией автобусов в Никарагуа. В 2009 году РФ передала 130 автобусов. В 2011 в Никарагуа также были поставлены 250 автобусов «для улучшения общественного транспорта» в столице страны Манагуа. Кроме того, Россия объявила о бесплатной поставке в Никарагуа 100 тыс. тонн пшеницы стоимостью более 35,2 млн долларов, и 500 транспортных средств марки LADA для системы такси.

Общественный транспорт в Никарагуа нуждается в существенной модернизации. Как выразился президент страны Даниэль Ортега, «некоторые автобусы стали представлять опасность для жизни пассажиров». Российские автобусы уже значительно улучшили ситуацию с транспортом в столице страны. Более миллиона жителей Манагуа и еще несколько тысяч граждан из других департаментов пользуются российскими машинами.

В 2011 году на встрече с президентом Ортегой, когда Никарагуа получила 250 автобусов, занимавший в то время пост посла РФ в Манагуа Игорь Кондрашев заявил, что Россия «всегда сотрудничала, сотрудничает и будет сотрудничать с Никарагуа без каких-либо политических подтекстов и без вмешательства во внутренние дела».

«Эти автобусы являются частью огромного вклада, который внесла братская Россия в развитие Никарагуа», — заявил министр финансов и государственного кредита Альберто Гевара в 2011 году в ответ на поставки со стороны России.

Во время выступления президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил РФ за безвозмездную помощь и заявил, что «Россия является одной из стран, которые борются за мир и выступают против гонки вооружений».

Никарагуа и Россия поддерживают теплые дипломатические отношения и сотрудничают в разных областях на протяжении многих лет. 24 февраля 2021 года Никарагуа бесплатно получила российскую вакцину «Спутник V».

Власти Никарагуа придают большое значение отношениям с Россией. Сотрудничество между странами основывается на двусторонних соглашениях, подписанных 19 мая 2007 года. Договоренности подчеркивают значение партнерства в области энергетики, туризма и транспорта.