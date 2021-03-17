В Венесуэле увеличили размер социальных выплат, 360 врачей погибли от COVID-19

В Тачире учителей привьют вакциной Sinopharm, Венесуэла просит Колумбию расследовать причастность к операции «Гидеон», зафиксирована гибель 360 врачей от COVID-19, Алекса Сааба выдают США — об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

В Тачире учителям сделают прививку вакциной Sinopharm

В штате Тачира учителей привьют китайской вакциной Sinopharm. На первом этапе лекарством обеспечат 2,2 тыс. человек. Всего в планах вакцинировать порядка 50 тыс. работников образования, в приоритете будут люди с хроническими заболеваниями. Лекарство уже получили повара некоторых школ.

Trabajadores de la educación en el Táchira se inmunizarán con vacuna china ???? | #Regionales https://t.co/cliC4mSHjK — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 17, 2021

В Маракайбо произошел пожар в центре города

Источники в соцсетях сообщили, что в ночь на 16 марта в центре города Маракайбо случился крупный пожар. Предположительно, горело помещение компании по переработке твердых бытовых отходов, расположенное на проспекте Лос-Хатикос. Местные жители написали, что причиной пожара могло стать массовое сжигание мусора.

Zulia: Se incendia el Centro de Maracaibo https://t.co/6ArXdyykXh a través de @cqc44 — Angel Monagas (@AngelMonagas) March 17, 2021

Центральная Венесуэла

В Петаре загорелся лесной массив

В лесополосе рядом с Петаре, столицей муниципалитета Сукре, произошло возгорание. На любительском видео, выложенном в социальной сети Тwitter, заметно, что огонь охватил деревья в непосредственной близости от жилых домов, однако информации о пострадавших не поступало. По данным издания La Patilla, причиной лесного пожара стал бытовой мусор.

#16Mar #Caracas #Ahora Reportan incendio en la zona 10 del barrio José Félix Ribas, Municipio Sucre #Petare



Bomberos al lugar. pic.twitter.com/kvg3soTlTB — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 17, 2021

В Турмеро женщина похитила шестимесячного ребенка

Жительница 34 лет города Турмеро украла шестимесячного ребенка у своей двоюродной сестры. О пропаже сообщила мать малыша. После задержания венесуэлка объяснила свой поступок тем, что хотела выдать ребенка за сына своего 21-летнего знакомого. Подробности устанавливаются.

#Aragua | Mujer secuestró a un niño de 6 meses para hacerlo pasar por el hijo de un sujeto apodado "El Bebé" ???? | #Regionales https://t.co/wiYjgRZIzX — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 17, 2021

Во Флориде бандиты расчленили 62-летнего мужчину

В городе Флорида члены банды Los Sanguinario («Кровожадные». — Прим. ред.) убили 62-летнего мужчину. Хосе Альберто Пинто находился со своей женой, когда преступники ворвались к нему домой, заперли в одной из комнат, застрелили, а затем расчленили мужчину. Полиция предполагает, что бандиты причастны к убийству минимум троих человек.

#Sucesos | Un adulto mayor fue desmembrado la noche del lunes, #15mar, por integrantes de la banda “los Sanguinarios” en los Valles del Tuy. Conoce más detalles del hecho #16mar https://t.co/BnbfbLZM3X — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 17, 2021

Политика

Венесуэла просит Колумбию расследовать участие в операции «Гидеон»

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал власти Колумбии расследовать причастность к операции «Гидеон». Дипломат сослался у себя в Twitter на информацию том, что колумбийская прокуратура начала дела против четырех участников заговора, и призвал наказать виновных.

Venezuela lo denunció incluso durante la fase de planificación. Las autoridades colombianas nada hicieron. La próxima fase de la investigación debería determinar la protección y el aval del gobierno de @IvanDuque a estos actos violentos y establecer responsabilidades. https://t.co/9nmnfXx5jt — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 16, 2021

Кабо-Верде выдаст Сааба

Суд Кабо-Верде принял решение выдать США доверенное лицо Мадуро, колумбийского предпринимателя Алекса Сааба. После ареста Сааб длительное время содержался в заключении в Кабо-Верде и был фактически лишен адвокатской помощи.

#17Mar #AlexSaab

El Tribunal Supremo de Justicia de #CaboVerde autorizó hoy la extradición del colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de #Venezuela, Nicolás Maduro, a #EEUU, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero, según una sentencia - @EFEafrica pic.twitter.com/7yJZ4ejZcs — Reporte Ya (@ReporteYa) March 17, 2021

Экономика

В Венесуэле увеличили размер социальных выплат

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил увеличение социальных выплат. Согласно обновленной шкале один человек может получить 720 тыс., семья из двух человек — 900 тыс., из трех — 1,3 млн, четырех — 1,8 млн, пяти — 2,25 млн, шести и более — 2,7 млн боливар. Льготы предоставляются всем венесуэльцам.

Según información del Sistema Patria el pago de los incrementos de todos los programas sociales se cancelará entre el 15 al 20 marzo ????| #Nacionales https://t.co/XjygdKrwj3 — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 17, 2021

Гуманитарные вопросы

В Венесуэле с начала пандемии погибло 360 врачей

В период с 9 по 15 марта количество венесуэльских врачей, которые умерли от COVID-19, увеличилось до 360 человек. Больше всего медработников скончалось в штате Сулия — 80 человек, на втором месте Карабобо — 30 человек, на третьем Боливар — 25 человек.

Reporte #15Marz se recibe información de 6 nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para Covid-19 para llegar a 360 mientras que los voceros oficiales reportan 1444 fallecidos totales en el país.



El problema no es la nueva cepa, el problema es que no se vacuna pic.twitter.com/uH4ecK62JM — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) March 16, 2021

На 17 марта в Венесуэле зафиксировано 147 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество больных возросло на 540 человек. За все время пандемии скончался 1451 человек, сегодня умерли семеро.