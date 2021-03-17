Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

В Венесуэле увеличили размер социальных выплат, 360 врачей погибли от COVID-19

В Венесуэле увеличили размер социальных выплат и зафиксирована гибель 360 врачей от COVID-19

В Тачире учителей привьют вакциной Sinopharm, Венесуэла просит Колумбию расследовать причастность к операции «Гидеон», зафиксирована гибель 360 врачей от COVID-19, Алекса Сааба выдают США — об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

В Тачире учителям сделают прививку вакциной Sinopharm

В штате Тачира учителей привьют китайской вакциной Sinopharm. На первом этапе лекарством обеспечат 2,2 тыс. человек. Всего в планах вакцинировать порядка 50 тыс. работников образования, в приоритете будут люди с хроническими заболеваниями. Лекарство уже получили повара некоторых школ.

В Маракайбо произошел пожар в центре города

Источники в соцсетях сообщили, что в ночь на 16 марта в центре города Маракайбо случился крупный пожар. Предположительно, горело помещение компании по переработке твердых бытовых отходов, расположенное на проспекте Лос-Хатикос. Местные жители написали, что причиной пожара могло стать массовое сжигание мусора.

Центральная Венесуэла

В Петаре загорелся лесной массив

В лесополосе рядом с Петаре, столицей муниципалитета Сукре, произошло возгорание. На любительском видео, выложенном в социальной сети Тwitter, заметно, что огонь охватил деревья в непосредственной близости от жилых домов, однако информации о пострадавших не поступало. По данным издания La Patilla, причиной лесного пожара стал бытовой мусор.

В Турмеро женщина похитила шестимесячного ребенка

Жительница 34 лет города Турмеро украла шестимесячного ребенка у своей двоюродной сестры. О пропаже сообщила мать малыша. После задержания венесуэлка объяснила свой поступок тем, что хотела выдать ребенка за сына своего 21-летнего знакомого. Подробности устанавливаются.

Во Флориде бандиты расчленили 62-летнего мужчину

В городе Флорида члены банды Los Sanguinario («Кровожадные». — Прим. ред.) убили 62-летнего мужчину. Хосе Альберто Пинто находился со своей женой, когда преступники ворвались к нему домой, заперли в одной из комнат, застрелили, а затем расчленили мужчину. Полиция предполагает, что бандиты причастны к убийству минимум троих человек.

Политика

Венесуэла просит Колумбию расследовать участие в операции «Гидеон»

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал власти Колумбии расследовать причастность к операции «Гидеон». Дипломат сослался у себя в Twitter на информацию том, что колумбийская прокуратура начала дела против четырех участников заговора, и призвал наказать виновных.

Читать про операцию «Гидеон» и попытку свержения Мадуро

Кабо-Верде выдаст Сааба

Суд Кабо-Верде принял решение выдать США доверенное лицо Мадуро, колумбийского предпринимателя Алекса Сааба. После ареста Сааб длительное время содержался в заключении в Кабо-Верде и был фактически лишен адвокатской помощи.

Экономика

В Венесуэле увеличили размер социальных выплат

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил увеличение социальных выплат. Согласно обновленной шкале один человек может получить 720 тыс., семья из двух человек — 900 тыс., из трех — 1,3 млн, четырех — 1,8 млн, пяти — 2,25 млн, шести и более — 2,7 млн боливар. Льготы предоставляются всем венесуэльцам.

Гуманитарные вопросы

В Венесуэле с начала пандемии погибло 360 врачей

В период с 9 по 15 марта количество венесуэльских врачей, которые умерли от COVID-19, увеличилось до 360 человек. Больше всего медработников скончалось в штате Сулия — 80 человек, на втором месте Карабобо — 30 человек, на третьем Боливар — 25 человек.

На 17 марта в Венесуэле зафиксировано 147 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество больных возросло на 540 человек. За все время пандемии скончался 1451 человек, сегодня умерли семеро.

Новости партнеров