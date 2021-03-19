Навруз 2021: что за праздник, история, традиции и обряды, связь с равноденствием

Праздник Навруз (иногда его называют Новруз) отмечается 20–21 марта (в разных странах по-разному). Слово «навруз» в переводе с фарси (персидского языка) означает «новый день», или «обновление». Навруз — это Новый год по астрономическому солнечному календарю, который в момент весеннего равноденствия отмечали доисламские земледельческие народы, населявшие Азию и часть Европы.

В 2021 году весеннее равноденствие, когда день становится равным ночи, в Северном полушарии наступает в субботу, 20 марта, в 12:37 по московскому времени. Фактически, это и есть Навруз с исторической точки зрения. С религиозной точки зрения праздник Навруз ближе всего к зороастризму.

Навруз широко отмечают в странах, где есть значительная часть тюркского населения, а также там, где говорят на фарси. В государствах с преимущественно арабским населением, в также на Северном Кавказе этот праздник не получил распространения. В некоторых мусульманских странах отмечание Навруза запрещено.

На государственном уровне Навруз отмечают в Азербайджане, Албании, Афганистане, Иране, Иракском Курдистане, Индии, Киргизии, Македонии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Турции и в некоторых других странах. Из российских регионов Навруз широко празднуют в Поволжье, Татарстане, Башкирии, а также в некоторых местностях Дагестана.

Праздник настолько древний и самобытный, что по решению ЮНЕСКО он считается нематериальным культурным наследием человечества, а 21 марта отмечается Международный день Навруз.

История праздника

Миф, который лежит в основе праздника, — это традиционная для многих земледельческих народов легенда об умирающем и воскресающем боге. В зороастризме Навруз — это день, когда был похоронен древнеперсидский герой Сиявуш — сын легендарного царя Кей-Кавуса. Сиявуш пал жертвой клеветы и погиб от рук наемного убийцы. Однако его гибель стала началом новой жизни: там, где была пролита чистая кровь героя, выросла священная смоковница и распустился красный цветок невиданной красоты. Сиявуш в зороастризме считается символом верности, храбрости и чистоты, а его гибель — началом весеннего возрождения природы.

Навруз как Новый год стали отмечать во время равноденствия примерно с IV века до нашей эры, в доисламскую эру. После завоевания Азии и части Европы арабами, которые принесли туда мусульманскую веру, Навруз продолжали праздновать народы, принявшие ислам, но при этом сохранившие доисламские традиции.

Традиции Навруза

Поскольку Навруз — это отмечаемый весной Новый год, в этот праздник приняты многие ритуальные действия, символизирующее обновление: уборка жилища, расплата с долгами, избавление от ненужных вещей и так далее.

Навруз связан с приготовлением ритуальных блюд, которые состоят из строго определенных элементов. Самое известное блюдо Навруза — сумаляк (каша из проросшей пшеницы). Приготовление этого блюда сопровождается целым ритуалом, в котором участвует вся семья, при этом женщины танцуют и поют специальные песнопения. Сумаляк варят много часов во дворе в большом котле, куда помимо проросших зерен и других ингредиентов кладут небольшие камни, которые защищают праздничное блюдо от пригорания. «Поймать» в своей тарелке с сумаляком камушек считается удачей. Также ритуальным блюдом на Навруз считаются вареные вкрутую яйца — символ совершенства и жизни. Свечи и зеркала также неотъемлемая часть праздника.

В связи с пандемией COVID-19 традиционные «выездные» празднования Навруза, которые как правило проходят в больших городах (наподобие Масленицы) в 2021 году пройдут в урезанном формате.