Оползень рядом с Махачкалой повредил девять домов

Махачкала, 17 марта. На окраине дагестанской столицы сошел оползень. Как сообщили ФАН в региональном управлении МЧС, в опасную зону попали девять домов, в которых проживает более 40 человек.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории садоводческого товарищества в Карабудахкентском районе, примыкающем к Махачкале. На месте происшествия находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Муслим Девришбеков.

«По линии службы 112 получена информация об активизации оползневого процесса на окраине Махачкалы. Выдвинута оперативная группа. В ходе обследования выяснили, что территория относится к садоводческому товариществу «Агачаульский» Карабудахкентского района», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По словам Девришбекова, спасатели дают рекомендации властям муниципалитета и жителям населенного пункта по дальнейшим действиям. В частности, в домах, находящихся в опасной зоне, рекомендовано отключить коммуникации, а их жителей отселить в другие жилые помещения.

«Всего в опасной зоне находятся девять домов и 45 человек, 21 из которых — ребенок. В настоящее время проводится оценка ситуации с применением беспилотного летательного аппарата, после чего властям муниципального образования будут даны рекомендации по дальнейшим действиям в данной зоне», — сказал замглавы регионального управления МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что Республика Дагестан рассчитывает получить из федерального центра финансирование на проведение мероприятий по мониторингу оползневых и сейсмических процессов на территории региона и переселению граждан из домов, возведенных на потенциально опасных для жизни землях. Власти республики отмечали, что оползни и землетрясения представляют определенную угрозу жизням дагестанцев и экономике региона.