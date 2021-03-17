Подозреваемый в серийном насилии над детьми наложил на себя руки в СИЗО Астрахани

Астрахань, 16 марта. Астраханские следователи направили в суд многоэпизодное дело по факту сексуального насилия над детьми. Как стало известно ФАН, подозреваемый в преступлениях мужчина после предъявления обвинения покончил жизнь самоубийством.

Следователи считают, что обвиняемый в период с 2008 по 2011 год насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении на тот момент несовершеннолетней падчерицы. Также в 2020 году, по данным следствия, он совершил половое насилие в отношении восьмилетней соседки.

«По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Астраханской области Анна Боброва.

На подозреваемого вышли после того как местный житель в июле 2020 года написал заявление о том, что 60-летний мужчина, который живет с ним по соседству, приставал к его восьмилетней дочери. Мужчину задержали. В ходе расследования уголовного дела всплыли страшные подробности.

«Стали опрашивать окружение подозреваемого, и выяснилось, что он на протяжении нескольких лет жил половой жизнью со своей падчерицей. — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — Впервые он ее изнасиловал, когда девочке было 11 лет. Всего правоохранители насчитали 38 эпизодов действий сексуального характера в отношении нее и одно изнасилование».

На допросах мужчина не признавал свою вину.

«Дочь сожительницы обстоятельно рассказала о сексуальном насилии. Уже взрослая девушка помнила каждый такой случай. Она обстоятельно привязывала действия отчима к какому-нибудь событию, произошедшему в этот день. Мужчина не признавал своей вины. Он воспользовался 51 статьей Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Насильник утверждал, что сосед и падчерица его оговаривают», — резюмировал источник.

После предъявления обвинения мужчина наложил на себя руки в одиночной камере следственного изолятора. Его отвезли в медицинское учреждение, где он скончался. Если бы он остался жив и его вина была доказана в суде, то самоубийце грозило бы до 20 лет лишения свободы.