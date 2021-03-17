Природоохранная прокуратура ХМАО заинтересовалась случаем со сбежавшим медведем

Нижневартовск, 17 марта. Сотрудники природоохранной прокуратуры начали проверку после инцидента с разгуливавшим по Нижневартовску медведем.

Надзорный орган ХМАО намерен выяснить, насколько законным было содержание в неволе дикого животного. В случае выявленных нарушений последуют меры реагирования, рассказала ФАН и. о. Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора Оксана Гулик.

Гулявший по городу медведь напугал местных жителей. Хищник даже устроил охоту за одним из мужчин. В процессе преследования медведь чуть не попал под автобус. Владельцем хищника является хозяин отеля. Бизнес хорошо известен правоохранителям — его не раз штрафовали за торговлю товарами с нарушением санитарных норм.