Депутат Митрохин доставлен в ОВД за «организацию несанкционированного мероприятия»

Москва, 17 марта. Полиция задержала Сергея Митрохина около здания Совфеда. По словам политика, он наблюдал за одиночным пикетом.

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан около здания Совета Федерации РФ, сообщил политик журналистам.

По словам Митрохина, он наблюдал за одиночным пикетом, находясь от него на расстоянии не менее 50 метров, и общался с представителями прессы. Сейчас депутат пребывает в ОВД по Тверскому району, его обвиняют «в организации несанкционированного мероприятия».