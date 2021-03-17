Кристина Орбакайте неприятно удивила фанатов своим «натуральным видом»

Москва, 17 марта. Известная российская певица Кристина Орбакайте предстала перед поклонниками в «натуральном виде». При этом фанаты не оценили естественную красоту 49-летней звезды эстрады.

Старшая дочь Аллы Пугачевой появляется на публике при «полном параде». Орбакайте уделяет большое внимание своей одежде, следит за лицом и всегда использует косметику.

Однако на этот раз певица показала в Instagram ролик с беговой дорожки. На певице был спортивный костюм и красное полотенце. Жиденькие волосы артистка стянула резинкой на затылке. Знаменитость пожелала всем фанатам хорошего дня.

«Мы с моим любимым велосипедом передаем вам наш добрый, бодрый привет», — сказала Орбакайте.

В последнее время российские звезды поддерживают мировой тренд на естественность и бодипозитив. Многие часто публикуют в соцсетях снимки без фильтров и ретуши.

Однако среди артистов есть большие любители фотошопа: к ним относится 41-летняя экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович. Певица постоянно редактирует свои снимки и «прячет» лишние килограммы.

Ранее сообщалось, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал Семенович за фотошоп. Он заявил, что «инстаграмная» вокалистка выглядит на 40 кг стройнее, чем в реальности.