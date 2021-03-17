Сирийские правоохранители раскрыли сеть контрабандистов в провинции Деръа

Правоохранительные органы в сирийской провинции Деръа пресекли деятельность контрабандистов, занимающихся незаконной торговлей историческими ценностями. Источник в службе безопасности отметил, что злоумышленники планировали переправить огромное количество древних артефактов в Иорданию.

Как проходила операция против контрабандистов — читайте в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.



Согласно данным правоохранительных органов, возраст изъятых у преступников ценностей датируется несколькими веками и относится к разным историческим периодам Сирии. Они включают в себя тысячи изделий из золота, серебра, бронзы, керамики и камня.

Район, в котором действовала сеть контрабандистов, включает в себя города Даиль и Хит, а также всю западную часть провинции Деръа вплоть до сирийско-иорданского границы. После ее пересечения ценности часто передавались

Члены преступной сети ранее пользовались тем, что территория провинции вышла из-под контроля сирийского правительства в годы войны. Однако возвращение правительственных войск позволило силам службы безопасности вновь начать операции по предотвращению преступлений в Деръа.

В настоящее время с задержанными членами банды проводятся следственные мероприятия. Они направлены на определение размера, количества и видов предметов старины, которые контрабандой вывозились из страны. Уже известно, что основным рынком сбыта являлись страны Персидского залива.

За годы войны в Сирии около 80% археологических памятников в провинции Деръа были разграблены и разрушены боевиками, а также членами незаконных вооруженных формирований.

Департамент древностей Сирии при содействии Министерства иностранных дел призвал иорданскую сторону контролировать границы и предотвращать контрабанду артефактов через нее. Кроме того были поданы несколько судебных исков против лиц, признанных причастными к разграблению древностей и вандализму, совершенному над археологическими памятниками в провинции.