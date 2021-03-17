Неизвестные науке микробы были обнаружены на МКС

Москва, 17 марта. Исследователи Международной космической станции (МКС) обнаружили и секвенировали три новых штамма бактерий, которые получили названия IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

Открытие ранее неизвестных науке микробов пригодится для выращивания сельскохозяйственных культур в космическом пространстве, в том числе на Марсе. Всего специалисты выявили четыре штамма бактерий, с одним из которых ученые уже знакомы. Микроорганизмы обитали в разных местах на МКС.

Все обнаруженные виды принадлежат к семейству бактерий и участвуют в фиксации азота, они способны помочь остановить патогены растений. При этом находка не стала неожиданностью для исследователей. Живущие на космической станции астронавты в течение многих лет выращивали растения для ученых. Все обнаруженные бактерии оказались тесно связаны с Methylobacterium indicum.

Тем временем Россия и США продолжают дискутировать насчет обмена местами на кораблях для полетов к МКС. Это будет возможно, когда NASA завершит испытания своих кораблей, и они пройдут проверку на на безопасность эксплуатации, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.