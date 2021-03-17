Сторонник Болсонару угрожал пистолетом экс-президенту Бразилии

Сан-Паулу, 17 марта. Бразильский предприниматель опубликовал видео с угрозами в адрес бывшего президента Инасиу Лулы да Силвы, который решил выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом сообщает Brasil247.

В видеозаписи длиной менее минуты бизнесмен и ярый сторонник действующего президента Жозе Сабатини стреляет по мишеням в своем саду, обернувшись флагом Бразилии. Затем он обращается к бывшему президенту и лидеру «Партии трудящихся» Луле да Силве, обещая «устроить ему проблемы».

«Ты, ублюдок! Если ты не вернешь 84 миллиарда реалов, которые ты украл из пенсионного фонда рабочих, то у тебя будут большие проблемы, мужик, — заявляет Сабатини, указывая на пистолет. – Еще совет: не пытайся превратить мою страну в Венесуэлу! Я пролью свою кровь, но буду биться за страну. Ты меня понял? Ясно тебе?»

O nome deste que usa a bandeira do Brasil como saia é Jose Sabatini. Empresário da cidade paulista de Artur Nogueira pic.twitter.com/K0JK0fjWY8 — Hildegard Angel (@hilde_angel) March 14, 2021

Это уже не первый случай, когда Луле да Силве угрожают расправой. В 2019 году другой воинственный сторонник Болсонару, местный депутат города Форталезы Жозе Альберто Бастос записал видео, на котором он стреляет в фотографию бывшего президента. 12 марта суд обязал его выплатить штраф в размере 5000 реалов (885 долларов).

75-летний политик никак не прокомментировал видео Сабатини, однако от его имени выступила председатель «Партии трудящихся» (PT) Глейси Хоффманн.

«Против Сабатини будет возбуждено гражданское и уголовное дело, как в случае с Жозе Альберто Бастосом. Эта сволочь должна заплатить за свое преступление!», — написала она в Twitter.

Será processado @LeonelRadde, civil e criminalmente, assim como o vereador José Alberto Bastos, o valentão de Fortaleza, que já vai pagar indenização ao Lula por postar vídeo atirando em foto do ex-presidente. Essa escória tem de pagar por seus crimes! https://t.co/lj6SFEUlw7 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 14, 2021

Губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа, который сам неоднократно подвергался угрозам со стороны вооруженных сторонников президента, распорядился начать расследование. Суд обязал бизнесмена удалить и не распространять видео под угрозой ежедневных штрафов до 100 тысяч реалов (17 тысяч долларов).

Doria liga pra Gleisi e abre investigação para apurar ameaça contra Lula #msnbrasil https://t.co/5CWWtpezj0 — MSN Brasil (@portalMSN) March 16, 2021

За два года своего президентства Жаир Болсонару существенно упростил правила приобретения и ношения огнестрельного оружия. Сегодня гражданин старше 21 года, не имеющий судимости, может получить разрешение на хранение оружия и осуществить его регистрацию и покупку через Интернет. Для этого ему нужно лишь пройти месячный курс по использованию огнестрельного вооружения.

Однако главная цель легализации оружия — снижение преступности — так и не была достигнута. По данным полиции, за 2020 год в Бразилии было совершено более 43 тысяч убийств, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

В начале марта судья Верховного суда Эдсон Фачин снял все обвинения в коррупции с бывшего президента Лулы да Силвы (2003-2011 годы). Из 17 лет тюремного заключения Лула пробыл за решеткой 580 дней, после чего вышел на свободу и добился справедливости. Несмотря на то, что пленум высшей судебной инстанции еще может отменить решение Фачина, политик уже подтвердил свое желание баллотироваться на президентские выборы в 2022 году, что вызвало возмущение в консервативных кругах.