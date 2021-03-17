Инспекторы ГИБДД получили новое оборудование для контроля дорог и водителей

Москва, 17 марта. ГИБДД обновила технические средства для проверки состояния машин и дорожной инфраструктуры. Технику закупили в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первым из новых гаджетов стал ретрорефлектометр. Сотрудники ГИБДД будут использовать его для оценки светотехнических параметров дорожных знаков, а также ровности и уклонов дорожного покрытия и обочин.

Вторая новинка — люксометр. Такой прибор необходим для измерения освещенности дорожного покрытия и оценки соответствия имеющегося на дороге освещения требованиям безопасности. На баланс Госавтоинспекции также поступил аппарат для измерения коэффициента сцепления шин с дорогой. Он позволяет в любой момент проанализировать состояние дорожного полотна или исследовать места ДТП.

Последним поступившим прибором стал дымометр. Он с высокой точностью определяет дымность дизельных двигателей. Потому в ведомстве надеются увеличить уровень безопасности на трассах и снизить количество аварий.

Российские автовладельцы и их машины попадут под контроль «Автодаты». Автопроизводители должны передавать все полученные данные в платформу «Автодата» с частотой не менее 15 минут. В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экокласс, расчетная грузоподъемность, а также идентификатор сообщения.