Эксперт в области инвестиций назвал прямой путь в локальный финансовый ад

Пассивный доход через инвестиции, может, и хорош тем, что с его помощью можно улучшить качество жизни или отложить деньги на черный день, но это также может привести к серьезному денежному дискомфорту. Эксперт в области финансов Олег Шибанов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, как не стоит поступать, чтобы не оказаться в локальном финансовом аду.

Прежде всего, в сфере инвестиций и в той области, которую потенциальный инвестор выбирает для вложения денежных средств, нужно хорошо ориентироваться. Стратегия «пальцем в небо» сыграет только против.

«Попытка угадывать отдельные акции, отдельные секторы или отдельные валюты — это прямой путь в локальный финансовый ад», — говорит эксперт.

Такой путь, по мнению специалиста, приведет не к заработку, а к разочарованию.

«Скорее при таких попытках человек обязательно потеряет деньги, потом обязательно потеряет еще раз, потом выиграет, потом снова потеряет. В результате будет чувствовать себя довольно некомфортно. Людей, которые умело выбирают отдельные категории инвестиций, очень мало. В принципе, отдельно взятый инвестор, наверное, не должен говорить, что он как раз такой человек», — отметил Шибанов.

На сегодняшний день вариантов для инвестирования довольно много: недвижимость, банковские вклады, облигации, драгоценные металлы, субаренда, коммерческая недвижимость и прочее. Названы и эффективные способы заработка на растущем курсе рубля. Однако Олег Шибанов не рекомендует торопиться с вложениями в российскую валюту.

«На укреплении российского рубля никак не сыграть. Сегодня пришли новости про новые вероятные санкции, и вот уже сыграть на укреплении рубля, возможно, будет опасно», — подчеркнул эксперт.

Ранее российские ученые и руководители предприятий высоко оценили экономический потенциал Зимбабве. Особенно выгодными могут стать инвестиции в горнодобывающий и сельскохозяйственный секторы страны.