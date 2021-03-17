Проснувшиеся сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина попали на видео

Санкт-Петербург, 17 марта. Сурки Ижорик и Августина вышли из спячки в Ленинградском зоопарке. Публикация об этом появилась на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Животные не спешили выходить из своего жилья в связи с наступлением внезапных холодов. Однако сейчас сурки появляются регулярно. Самка из-за своей осторожности не рискует отходить от убежища, а вот Ижорик активно проверяет территорию.

Сурки Ленинградского зоопарка ушли в зимнюю спячку в декабре. Перед этим их активность значительно снизилась. Зверьки утеплили свое жилье сеном, а затем перестали выходить к еде. Специалисты прогнозировали, что животные проснутся не раньше апреля.