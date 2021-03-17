Сотрудники нацпарка во Владимирской области спасли и выходили лосенка

Владимир, 17 марта. Лосенок заблудился в лесу и мог бы не выжить, если бы его не спасли работники национального парка «Мещера».

Волонтеры Гусь-Хрустального района во Владимирской области год назад приютили маленького лосенка. Его нашли сотрудники ГАИ в лесу, где животное заблудилось. Малыша поселили рядом с зубрами и выходили, за год он стал ручным.

Специалисты полагают, что лосенок пришел на территорию «Мещеры» из соседнего охотничьего хозяйства. Волонтеры искали маму малыша, но ее убили браконьеры. Зверь вряд ли выжил бы в дикой природе, если бы его не спасли. Найденный малыш был очень слаб. Сейчас посетители могут посмотреть на животное и даже принести ему угощение. Он любит морковь, яблоки, картошку, капусту или хлеб.

Еще один приют строят в Прикамье. Фонд защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» договорился согласовать в течение 2021 года аренду земли и организовать на ней центр защиты диких животных, сообщал ФАН.