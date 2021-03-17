Врачи сообщили о серьезном поражении легких тяжелобольной Алисы Казьминой

Москва, 17 марта. Экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, госпитализированная с COVID-19, чувствует себя лучше, несмотря на поражение легких. Об этом сообщила ее мать Наталья Сарычева.

Казьмина борется со страшным заболеванием, из-за которого прячет на фотографиях нос. Аутоиммунный некроз лобной пазухи наложился на заболевание коронавирусом. Из-за сниженного иммунитета болезнь протекает с осложнениями.

Экс-жену Аршавина госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Несколько дней она провела в коме.

«Инфекцию подхватила, по всем подсчетам, как раз когда лежала в реанимации», — прокомментировала Сарычева.

По ее словам, состояние дочери, которой пришлось сутки провести на аппарате ИВЛ, постепенно улучшается. Ее уже перевели в обычную палату. Но врачи сообщили о серьезном поражении легких тяжелобольной женщины.

«Поражение легких 40%, и еще начался плеврит», — рассказала она StarHit.

Таролога Элену Гамаюн удивила такая «черная полоса» в жизни экс-жены Аршавина. Она заявила в разговоре с Федеральным агентством новостей, что по карме у Казьминой таких проблем быть не должно.