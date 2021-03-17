Крымский сенатор призвал судить организаторов водной блокады

Санкт-Петербург, 17 марта. Сенатор от крымского парламента, председатель региональной общественной организации «Русская община Крыма» Сергей Цеков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» озвучил имена людей, которых следует судить за преступления в Крыму.

«Я считаю, следственные органы РФ должны наказывать людей, устраивающих водную блокаду в Крыму. Недавно я направил письмо в прокурору, в котором выразил мнение о необходимости возбудить уголовное дело против бывшего вице-премьера Крыма Андрея Сенченко, хвастающего в СМИ, что именно он организовал водную блокаду полуострова со стороны Украины», — заявил Цеков.

Цеков рассказал, что против некоторых украинских политиков уже возбуждены уголовные дела: в Крыму суд заочно приговорил украинского бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима — его признали виновным в организации энергоблокады полуострова путем подрыва электросетей. Также Цеков отметил главаря запрещенной в РФ экстремисткой группировки «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, который оказался причастен к хищениям.

«Они находятся на Украине, выезжают в Европу, но там на их преступления смотрят сквозь пальцы. Нас же, крымчан, в ЕС считают людьми второго сорта. А настоящие преступники в Европе — желанные гости, они выступают на различных площадках, рассказывая, как в Крыму ущемляют права человека, что неправда», — заявил Цеков.

По словам сенатора, Европа до сих пор несправедливо относится к жителям Крыма. Это касается как простых граждан, так и спортсменов, которые не могут участвовать в международных соревнованиях. По словам Цекова, процесс признания Крыма странами ЕС затянется.

«Дискриминация применяется ко всем крымчанам. Есть проблемы с выездом за пределы РФ — не везде за границей признают выданные в Крыму паспорта. Не работают за пределами Крыма открытые на его территории предприятия. Спортсменам приходится прописываться в других регионах либо они в каких-то отдельных случаях открыто представляют Крым. Процесс признания Крыма другими странами будет очень долгим, вряд ли он займет даже 20 лет. Но мы к этому готовы, главное — Крым сейчас с Россией», — подчеркнул сенатор.

Ранее ФАН цитировал крымского политолога Владимира Джараллу, который объяснил, как можно наказать украинских политиков, виновных в водной блокаде полуострова.