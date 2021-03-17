Главная сваха России Роза Сябитова дала мудрый совет женщинам

Москва, 17 марта. Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала мудрый совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье.

Главная сваха России посоветовала представительницам прекрасного пола наладить отношения с родственниками избранника и его друзьями. Сябитова подчеркнула, что после свадьбы мужчина, вопреки популярному заблуждению, вовсе не будет принадлежать лишь жене.

«И не будьте наивными, думая, что, если муж теперь больше проводит времени с вами, его друзья не вернутся в его жизнь. Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины», — объяснила она в Instagram.

Телеведущая уточнила, что для хорошего мужчины родные — важная часть жизни, к которой нужно относиться с уважением.

«Но если вы попытаетесь «устранить» эту его часть, как показывает практика, вы потеряете хорошего мужа», — заключила она.

Сябитова ранее заявила, что женщинам в России после 35 лет сложно выйти замуж из-за «родовой памяти» мужчин. Подписчики поспорили с телеведущей.