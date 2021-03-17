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Главная сваха России Роза Сябитова дала мудрый совет женщинам

Главная сваха России Роза Сябитова дала мудрый совет женщинам

Москва, 17 марта. Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала мудрый совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье.

Главная сваха России посоветовала представительницам прекрасного пола наладить отношения с родственниками избранника и его друзьями. Сябитова подчеркнула, что после свадьбы мужчина, вопреки популярному заблуждению, вовсе не будет принадлежать лишь жене.

«И не будьте наивными, думая, что, если муж теперь больше проводит времени с вами, его друзья не вернутся в его жизнь. Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины», — объяснила она в Instagram.

Телеведущая уточнила, что для хорошего мужчины родные — важная часть жизни, к которой нужно относиться с уважением.

«Но если вы попытаетесь «устранить» эту его часть, как показывает практика, вы потеряете хорошего мужа», — заключила она.

Сябитова ранее заявила, что женщинам в России после 35 лет сложно выйти замуж из-за «родовой памяти» мужчин. Подписчики поспорили с телеведущей.

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