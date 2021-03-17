Стендап-комик Нурлан Сабуров пожалел, что нагрубил Олегу Майами

Москва, 17 марта. Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров рассказал, что на передаче «Что было дальше?» («ЧБД») к некоторым гостям ведущие обращались очень некорректно.

Шоу было запущено на YouTube почти два года назад. Гостями «ЧБД» были Лолита Милявская, Гарик Мартиросян, Дмитрий Губерниев, Настя Ивлеева и другие российские звезды.

В одном из первых выпусков появился певец Олег Майами. Ведущие проекта высмеяли внешность артиста, его манеру одеваться и исполнять песни. Авторы «Что было дальше?» также поставили под сомнение традиционную сексуальную ориентацию Майами.

«Иногда я срывался. Вот Олегу Майами, кажется, сказал: «Да ты уже достал», — или послал его», — поделился Нурлан Сабуров в подкасте коллеги Славы Комиссаренко.

При этом комик пожалел, что не сдержался. Он считает, что не стоило быть таким грубым с Майами. К всеобщему удивлению, певец досидел до конца и не устроил скандал. Исполнитель знал, что у данного YouTube-шоу очень «жесткий формат». В конце передачи все похвалили Майами за железные нервы и пожали ему руку.

Ранее сообщалось, что Олег Майами ответил хейтерам песней, которую он выпустил перед своим 30-летием. Певец заявил, что у него большие творческие планы и он не остановится, пока их не реализует.