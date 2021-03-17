Соцсети высмеяли Байдена за запись «живой» беседы с журналистами

Вашингтон, 17 марта. Пользователи Сети высмеяли видеоролик, в котором президент США Джо Байден разговаривает с журналистами. Большинство уверены, что ролик — результат неумелого монтажа.

Два издания — Washington Post и Bloomberg — опубликовали под разными ракурсами видео, на котором президент США идет по дорожке вдоль Белого дома. Журналисты обступают его (видны микрофоны) и спрашивают, когда он собирается отправиться за границу. Речь идет о кризисе на юго-западной границе США, где скопилось более сотни тысяч нелегальных мигрантов. Президент отвечает «Не сейчас!» и идет к вертолетной площадке.

Однако некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на странный видоряд, который, как показалось многим, выдает, что никакой беседы с журналистами на самом деле не было, и президента страны добавили на пост-продакшене, использовав «зеленый экран».

Естественно, пользователи не могли упустить такую возможность посмеяться над «сонным Джо».

«Даже не стараются!» — смеется в комментариях Youtube юзер с ником MomAnon. «Они уже даже не скрывают, какие они фальшивки!» — пишет пользователь Kyles Isler. «Чем больше я это смотрю, тем хуже это выглядит», — написал британский активист Томми Робинсон. «Это и перспектива, но все равно мужик выглядит очень странно», — замечает некто под ником Favaro Leone.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как администрация Белого дома «прячет» Джо Байдена от общественности. Вот уже почти два месяца Джо Байден не дает конференцию с «живыми» ответами на вопросы журналистов, что является рекордом за более чем сто лет.