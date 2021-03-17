Отдыхающих на пляжах Болгарии обяжут соблюдать дистанцию

София, 17 марта. Власти Болгарии вводят единые правила для всех типов туристических объектов. Нововведения связаны с приемом иностранных туристов.

Документ, в котором прописаны ограничения, одобрен в министерстве здравоохранения страны. При необходимости меры будут изменены или дополнены в зависимости от эпидемической ситуации, уточнили местные власти. Часть правил затрагивают пляжный отдых. Туристам придется соблюдать дистанцию в полтора метра.

Нововведения начнут действовать с 1 мая. Туристическому бизнесу поручено обеспечить их соблюдение и создать необходимую инфраструктуру. Пока что не сообщается, смогут ли россияне посещать Болгарию. Так как страна входит в ЕС, ее политика в плане вакцинации и открытия границ согласовывается с общими требованиями Евросоюза.

Болгария намерена принимать ряд иностранцев, уже переболевших коронавирусом, либо тех, кто может предоставить отрицательный тест на коронавирус или документ, подтверждающий вакцинацию. Специально для этого планируется ввести «зеленый коридор».