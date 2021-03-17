Россия — огромная и многогранная страна. Красоту и величие ее природы испокон веков воспевали поэты и писатели, а художники посвящали ей полотна. Отдельное богатство — наши города. Большие и маленькие, древние и сравнительно молодые, завораживающие великолепием старинной архитектуры и поражающие воображение новыми кварталами и транспортными развязками — всего в Российской Федерации их 1117.

Сегодня, когда в связи с пандемией возможности для путешествий по миру сильно ограничены, самое время обратить внимание на внутренний туризм и познакомиться наконец с достопримечательностями своей Родины. К счастью, туристическая сфера сейчас активно развивается и у путешественников редко возникают проблемы с комфортным перемещением по стране, а многочисленные гостиницы, кафе и рестораны радуют посетителей достойным уровнем сервиса.

С точностью сказать, какой город в России самый красивый, конечно, невозможно: настолько они все самобытны. Однако редакция ФАН решила составить собственный рейтинг самых красивых, чистых и интересных городов для путешествия. Признаемся, выбор был непростым, но все же представляем вниманию читателей наш топ-10 с кратким описанием основных достопримечательностей.

Москва

Город традиционно входит в список обязательных к посещению как российскими, так и иностранными туристами. Помимо общеизвестных достопримечательностей, столица нашей Родины предлагает неограниченные возможности для развлечений и культурного досуга. Музеи, парки, общественные пространства, театры, комфортабельные гостиницы и модные рестораны мирового уровня ежегодно привлекают тысячи восторженных путешественников. Город хорошеет и развивается, транспорт становится все более удобным. Современная инфраструктура не уступает по уровню развития другим мировым столицам. Москва регулярно и совершенно заслуженно входит в рейтинги самых красивых городов России и мира. Итак, что же стоит посмотреть в первую очередь?

Красная площадь

Сердце столицы и ее визитная карточка, по которой Москву узнает каждый иностранец. Место, без посещения которого не обходится ни один турист. И даже те, кто в столице не впервые, обязательно возвращаются, чтобы прогуляться по древней брусчатке, полюбоваться на красивейший Храм Василия Блаженного и непременно зайти в ГУМ, чтобы полакомиться легендарным мороженым. Красная площадь прекрасна в любое время года, но зимой она приобретает особенное очарование благодаря рождественской ярмарке и катку, которые разворачивают здесь каждый год. Вдоволь нагулявшись по центральной площади, можно отправиться с экскурсией на Кузнецкий мост, пройтись по Неглинной и другим центральным улочкам, благо многие из них стали полностью пешеходными.

Зарядье

Не просто парк, а целый культурный объект, разбитый на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия», занимает площадь в 13 га между Китайгородским проездом, Варваркой и Москворецкой набережной. Буквально в нескольких шагах от Кремля раскинулся уникальный ландшафт, собравший более миллиона растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Суровые мхи, лишайники и карликовые деревья в самом сердце огромного мегаполиса соседствуют с хвойными, злаками, многолетними травами и даже березами. На это точно стоит посмотреть, особенно летом, когда природа открывается во всем многообразии. Интересно это место не только любителям флоры. Парящий мост, ледяная пещера, интерактивный подземный музей и Заповедное посольство, где проводятся квесты, мастер-классы и занимательные экскурсии, понравятся и взрослым, и детям. Вкусно пообедать можно в гастрономическом центре, где посетителей накормят деликатесами разных кухонь мира от борща до устриц и предложат приготовить блюда навынос.

Усадьбы

Если собираетесь в Москву в теплое время года, непременно отведите несколько дней не только на музеи и театры, но и на посещение хотя бы нескольких столичных усадебных комплексов. Коломенское, утопающее весной в белоснежных облаках цветущих яблонь, величественное, напоминающее Версаль, Архангельское с его знаменитыми летними фестивалями, Кусково — загородное поместье Шереметьевых, — не только излюбленные места для неспешных прогулок, но и любопытнейшие исторические объекты, представляющие огромный интерес с познавательной точки зрения.

Парки

Московские парки сегодня — это не просто зоны с деревьями и скамейками в черте города, но современные пространства, в которых приятно и интересно проводить время в любом возрасте и в любое время года. Зимой ВДНХ и Сокольники практически полностью превращаются в гигантские катки, в летнюю жару так приятно насладиться прохладой в тени старых деревьев Нескучного сада и поиграть с малышами на многочисленных детских площадках, а осенью столичные лесопарки превращаются в идеальный фон для фотосессий.

Интересные и необычные места

Если вы в Москве не в первый раз и стандартные достопримечательности порядком надоели, предлагаем посетить любопытные объекты, у которых не встретишь толпы туристов, но которые не становятся от этого менее привлекательными.

Дом Маргариты на Спиридоновке.

Бассейн «Чайка» под открытым небом.

Самый большой Католический собор в России на Малой Грузинской.

«Елисеевский» магазин на Тверской, куда приходят скорее полюбоваться интерьерами, нежели купить продукты.

Самое древнее строение Москвы — Спасский собор на Андроньевской площади, возведенный сначала из дерева в 1362 году, сгоревший и отстроенный заново из камня в 1420-х годах.

Легендарные «Сандуны», где 31 декабря Женя Лукашин по традиции парился со своими друзьями.

по традиции парился со своими друзьями. Дом-музей Булгакова на Большой Садовой.

Санкт-Петербург

Северная столица не оставляет равнодушных к своей суровой и строгой красоте. Есть люди, которые считают город мрачноватым и ворчат из-за капризов погоды, но абсолютное большинство туристов влюбляются в Санкт-Петербург раз и навсегда с самого первого взгляда, говоря, что такой атмосферы не встречали ни в одном городе мира. Итак, что же посмотреть путешественнику в первую очередь?

Исторический центр

Санкт-Петербург — идеальный город для так называемых сити-брейков, или, проще говоря, туров выходного дня, когда желание сменить обстановку возникает спонтанно, вы срочно бронируете номер в отеле или снимаете квартиру на пару дней, покупаете билет на самолет или поезд, а то и вовсе закидываете сумку в машину и мчитесь навстречу прекрасному.

Если едете в Питер весной, например на майские праздники, или летом, вам представится прекрасная возможность побродить по паркам и закованным в гранит набережным, любуясь потрясающей архитектурой, тем более с 11 июня в Санкт-Петербурге начинается период белых ночей. Не упустите возможность прогуляться по ночным улицам и увидеть собственными глазами, как разводят мосты! Ради такого зрелища можно разочек пожертвовать сном. В списке мест, обязательных для посещения, неизменно числятся Дворцовая площадь, Зимний дворец, комплекс набережных, Стрелка Васильевского острова, Александрийская колонна.

Также в теплое время года очень востребованы речные прогулки.

Музеи и храмы

Если вам довелось попасть в Северную столицу осенью или зимой, рассчитывать на милость природы вряд ли стоит. С большой долей вероятности погода будет не слишком хорошей. Однако не стоит отчаиваться, ведь вас ждут великолепные музеи, главный из которых, конечно, Эрмитаж, входящий в перечень лучших музеев мира наравне с парижским Лувром, Национальным музеем Прадо в Мадриде или Лондонской национальной галереей. Из-за большого наплыва туристов билеты лучше бронировать заранее на сайте, в противном случае придется отстоять внушительную очередь. Обойти весь Эрмитаж за один день просто невозможно, поэтому вы наверняка будете возвращаться сюда снова и снова каждый раз при поездке в Санкт-Петербург.

Также в списке обязательных к посещению мест неизменно числится Исаакиевский собор, Кунсткамера, крейсер Аврора, Казанский собор.

Петергоф

Это место поражает великолепием дворцов, статуй и фонтанов. Говорят, что по многим показателям Петергоф превосходит даже Версаль. Приезжать сюда желательно весной или летом, чтобы сполна насладиться потрясающим ландшафтным дизайном, благоухающими цветами и свежестью фонтанов, официальное открытие которых превращается в настоящее шоу. В прошлом году оно, к сожалению, не состоялось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но в 2021-м должно пройти по плану.

Петергоф не имеет аналогов в России и который год получает звание самого посещаемого музейного комплекса. На огромной территории более чем в 400 га располагается полторы сотни музеев, поэтому на экскурсию лучше закладывать целый день, а лучше не один.

Города Золотого кольца

Само понятие Золотого кольца появилось сравнительно недавно в 1967 году, когда искусствовед Юрий Бычков, выполняя редакционное задание издания «Советская культура», отправился исследовать на машине города Владимирской области. Цикл статей получил название «Золотое кольцо», которое сразу же закрепилось за знаменитым маршрутом. В него входит восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Все они, безусловно, заслуживают отдельного внимания, и журналисты ФАН уже рассказывали о них подробно в предыдущих статьях. В рамках этого материала мы остановимся на некоторых из них.

Сергиев Посад

Единственный город в Московской области, входящий в состав Золотого кольца. Главная его достопримечательность — это, безусловно, Свято-Троице-Сергиева Лавра — великолепный храмовый комплекс, популярный не только среди обычных туристов, но и среди паломников, которые приезжают сюда со всей страны, чтобы поклониться мощам Преподобного Сергия Радонежского, хранящимся в Свято-Троицком соборе.

Всем, кто интересуется историей жизни Сергия Радонежского, рекомендуется сначала побывать в Радонеже, где прошло детство Преподобного. Обязательно сделайте остановку у Преображенской церкви, где хранится крест с могилы Матроны Московской, и у Хотьковского монастыря, где покоятся мощи матери и отца Сергия Радонежского.

Сама Свято-Троице-Сергиева Лавра — это настоящий шедевр русского зодчества. Возвели мужской монастырь в 1337 году. Храмовый комплекс окружен каменной стеной, которая не раз выдерживала длительные осады и набеги врагов.

Осмотрев святыни, отправляйтесь на прогулку по улочкам древнего города, загляните в Торговые ряды и музейный комплекс «Конный двор». Историко-художественный музей-заповедник, который также называют местным Эрмитажем, хранит множество ценных экспонатов, которые наверняка будут интересны ценителям искусства.

Если приехали в Сергиев Посад с детьми, обязательно загляните в Музей игрушки. Впрочем, и взрослым здесь будет интересно, ведь в коллекции музея имеются редчайшие предметы, например железная дорога, принадлежавшая маленькому цесаревичу Алексею.

Ярославль

Самый большой город Золотого кольца, его столица. Входит в топ-10 самых узнаваемых городов России. Раньше эти земли назывались Медвежьим углом, но легенды гласят, что, когда мудрый и сильный Ярослав победил медведя, которого натравили на него язычники, здешние места были названы в честь князя. При этом медведь с секирой в лапах и по сей день изображен на гербе Ярославля и является одним из его символов. Датой основания города считается 1010 год, однако она приблизительна.

Если времени в запасе немного, начинать осмотр древнего города нужно с главных достопримечательностей, которые просто невозможно обойти стороной при знакомстве с Ярославлем.

Ярославская стрелка. Живописное место слияния реки Которосль с величественной Волгой. Считается, что именно отсюда берет начало история жемчужины Золотого кольца. Во времена правления Ярослава Мудрого здесь располагался Кремль, однако деревянные постройки, к сожалению, до наших дней не сохранились.

здесь располагался Кремль, однако деревянные постройки, к сожалению, до наших дней не сохранились. Ярославский музей-заповедник. На его территории находится семь древних церквей, построенных в XVI–XVII веках, в том числе самая древняя из всех ярославских построек — Спасо-Преображенский собор.

Городская набережная. Она расположилась вдоль правого берега Волги. Протяженность прогулочной зоны составляет порядка трех километров. Территория благоустроена, и здесь очень красиво в любое время года, но особое удовольствие прогулка доставит летом. Здесь же расположено множество музеев и других достопримечательностей.

Зоопарк. Собственный зоосад появился у города в 2008 году, его открытие было приурочено к празднованию тысячелетия Ярославля. Сейчас в нем обитает множество различных видов птиц и животных.

Суздаль

Этот совсем не большой по площади городок не менее популярен, чем наш предыдущий герой Ярославль. Тысячи туристов стекаются сюда, чтобы полюбоваться настоящей русской природой, насладиться потрясающей архитектурой и проникнуться духом старины, который здесь буквально повсюду. Специалисты по туризму называют Суздаль «законсервированной деревней», вкладывая в эти слова самый лучший смысл. Имеется в виду, что жизнь тут течет медленно и размеренно, а вокруг царит особая атмосфера, которой проникаешься сразу, едва попав в город.

Здесь сосредоточено невероятное количество церквей для столь скромной площади и небольшого количества проживающих. Для сравнения: их примерно столько же, сколько в Ярославле, который значительно превосходит Суздаль по размерам.

Помимо многочисленных церквей и храмов, путешественникам стоит обязательно посетить Гостиный двор. И по сей день жизнь в Торговых рядах бьет ключом. Здесь можно купить самобытные сувениры от местных ремесленников, отведать русские блюда в колоритных ресторанчиках и даже прокатиться в телеге с лошадьми.

Еще одно очень интересное и колоритное место — Музей деревянного зодчества. Все постройки здесь выполнены из дерева, а внутреннее убранство в точности передает быт русских крестьян.

Суздаль — это настоящий музей под открытым небом, который особенно привлекательно выглядит летом и зимой, укутанный белым пушистым снегом. Одного дня вам точно покажется мало, поэтому постарайтесь выделить на поездку хотя бы выходные или вовсе приезжайте на каникулы. Особенно здорово отмечать здесь праздники. На Новый год, Рождество, Крещение и Масленицу устраиваются шумные веселые гуляния с особым местным колоритом.

Великий Новгород

Этот древний город, расположенный на северо-западе России, был свидетелем множества исторических событий. В нем зарождались основы русской государственности. До наших дней дошло много исторических построек, посещение которых поможет в полной мере прочувствовать дух истории. Путешествовать можно как самостоятельно, так и в составе туристической группы, если хочется узнать больше о происходивших событиях из уст профессионала. Итак, что же стоит посмотреть в первую очередь?

Новгородский кремль

Величественное сооружение, окруженное могучей каменной стеной с бойницами, которому удалось дойти до наших дней в практически неизменном виде. Архитектурный ансамбль Детинца, как называют Кремль во многих исторических документах, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и считается памятником федерального значения. Протяженность стен составляет почти 1,5 км, а их высота — почти 40 метров. На внутренней территории расположены такие объекты, как Софийский собор, Грановитая палата, Здание Присутственных мест, Музей изобразительных искусств, Боевой ход и звонница, а также несколько церквей.

Кремлевский парк

Путнику, уставшему от насыщенной культурной программы после посещения Новгородского кремля и его музеев, предлагается прекрасная возможность передохнуть в новом благоустроенном парке в самом центре города. Площадь зоны отдыха составляет 25 га, и здесь есть все, чтобы отвлечься от суеты, расслабиться и как следует передохнуть. Аттракционы, концертная площадка, теннисный корт, площадка для игры в городки, детские площадки, красивый фонтан «Садко», городок сувениров и несколько уютных кафе всегда рады новым посетителям всех возрастов. Прогулочная зона парка плавно переходит в пляж.

Озеро Ильмень

Главная природная достопримечательность Великого Новгорода имеет 45 км в длину и 35 в ширину. Масштаб особенно явственно ощущается, когда пытаешься разглядеть другой берег, а сделать этого не получается, и водоем кажется бескрайним. Его прохладные освежающие воды в летний период привлекают множество желающих отдохнуть на природе. На берегах расположено довольно много баз отдыха. Туристы чаще всего живут в деревянных домиках. Еду можно приготовить в специально оборудованных мангальных зонах или питаться в кафе. В летнее время к услугам отдыхающих работает прокат лодок и катамаранов, платная рыбалка, веревочные парки для детей, в зимнее — катание на коньках, снегоходах, санях и ватрушках.

Казань

Столица Республики Татарстан, самый большой по численности населения город из всех стоящих на берегу величественной Волги. Казань расположилась на левом ее берегу и является одним из древнейших городов России, в котором слились воедино традиции разных народов, культур и религий. Город, 16 лет назад отпраздновавший тысячелетие, имеет неофициальный статус третьей столицы России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ежегодно в Казань приезжает более двух миллионов туристов! Здесь действительно есть на что посмотреть. Древние постройки мирно соседствуют с самыми современными зданиями, развлекательными комплексами и спортивными объектами, которые регулярно принимают соревнования международного уровня. Сюда приезжают, чтобы погулять, проникнуться духом старины, узнать что-то новое, поработать и заняться шопингом. В окрестностях города расположены многочисленные дома отдыха и туристические базы, где можно отдохнуть на лоне природы, вдоволь накупаться и половить рыбу.

Однако вернемся в город, разделенный на две части рекой Казанкой, на одном берегу которой сосредоточены главные исторические достопримечательности, а на другом располагаются современные жилые и деловые кварталы. Два этих мира соединены мостом, который носит звучное название «Миллениум».

Итак, что же посмотреть в Казани в первую очередь?

Казанский кремль

Вне всяких сомнений, главная достопримечательность города, предмет особой гордости местных жителей. Внушительного размера историко-архитектурный комплекс занимает площадь в 1500 га и включает в себя как старинные, так и современные объекты, построенные в период с XII по XX век. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первый форпост, возведенный приблизительно в X веке, был разрушен во время взятия Казани Иваном Грозным, после чего территория была значительно расширена и укреплена каменными постройками.

Среди старейших и красивейших сооружений Казанского кремля — Благовещенский собор, Дворцовая церковь, превратившаяся в исторический музей, Спасо-Преображенский монастырь. Есть здесь и своя падающая башня — башня Сююмбике, напоминающая Спасскую и Боровицкую в Москве, но приправленная особым восточным колоритом.

Также на территории комплекса расположена величественная мечеть Кул-Шариф, считающаяся одной из самых больших в Европе.

Здесь же находятся важные политические объекты: резиденция Президента Татарстана, здание Центральной избирательной комиссии и Арбитражного суда.

Вход на территорию Казанского Кремля бесплатный. Заплатить придется только за посещение музеев.

Улица Баумана

Главная пешеходная улица Казани, по которой любят прогуливаться местные жители и туристы, является ровесницей Кремля. Начинается она с площади Тысячелетия, где проходят все основные массовые мероприятия и праздники. Выложенная брусчаткой пешеходная зона напоминает московский Старый Арбат. Здесь устраивают концерты уличные музыканты, продают свои творения малоизвестные художники, а по обеим сторонам расположены многочисленные магазинчики и ресторанчики.

Дворцовая набережная

Это уже современный район города, облагороженный к тысячелетию города. Раньше здесь располагался заброшенный участок земли около реки. Его привели в порядок, разбили парк с фонарями, лавочками и подсветкой. Особо любимо это место молодоженами, которые устраивают здесь романтические фотосессии. Идеальное время для прогулок по набережной, конечно, лето, но и в другое время года тут красиво и интересно.

Нижний Новгород

Признанная столица Поволжья занимает пятое место в России по численности населения. Древний город, основанный в XIII веке, находится в 400 км от Москвы на слиянии рек Волга и Ока и входит в сотню городов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря огромному количеству памятников архитектуры, расположенных в его границах.

Здесь жили и творили многие знаменитые люди, среди которых Максим Горький, Андрей Печерский, Николай Добролюбов, изобретатель-самоучка Иван Кулибин, имя которого стало нарицательным, гений своего времени математик Николай Лобачевский.

Нижний Новгород особенно хорош в теплое время года, когда освобождаются ото льда все 12 рек, протекающих по его территории, а многочисленные зеленые зоны наполняются ароматами цветущих растений и пением птиц.

Нижегородский кремль

Как и в случае со многими другими российскими городами, сердцем Нижнего Новгорода является Кремль. Крепость, окруженная стеной протяженностью в 2 км, располагается в исторической части города и является официальной резиденцией президента России в Приволжском федеральном округе. Здесь же находится администрация главы Нижегородской области и мэра самого Нижнего Новгорода.

В непосредственной близости от историко-художественного комплекса расположена самая высокая точка набережной Волги, открывающая фантастический вид на Стрелку — так называют место слияния Волги и Оки.

Большая Покровская улица

Главная прогулочная пешеходная зона города берет начало от площади Минина и Пожарского, на которой возвышается Нижегородский кремль. Когда-то здесь жили зажиточные купцы, дворяне и представители знатных родов. Сейчас вымощенная брусчаткой улица, очень похожая на московский Старый Арбат, является излюбленным местом для променадов горожан и туристов. Здесь расположено здание Государственного банка, отличающееся затейливой архитектурой, и несколько любопытных скульптур, среди которых памятник актеру Евгению Евстигнееву, будто приветствующему зрителей перед входом в Нижегородский драматический театр, памятник почтальону и его велосипеду около Главпочтамта, композиция «Мама и сын» на лавочке возле Театра кукол. Местные скульпторы также увековечили фотографа, скрипача, чистильщика обуви и даже веселую козу. Фотографируйся — не хочу!

Религиозные объекты

В Нижнем Новгороде находится множество церквей, поражающих красотой фасадов и внутреннего убранства. На их посещение следует отвести целый день. Среди наиболее посещаемых объектов: Благовещенский монастырь, построенный еще при Юрии Долгоруком, расположенная на его территории Семинарская церковь Алексия, митрополита Московского, с уникальным фарфоровым иконостасом, красивейшая Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, знаменитая белокаменной резьбой и невероятными орнаментами.

Сочи

Главный российский курорт, принимавший зимние Олимпийские игры в 2014 году, ежегодно привлекает многочисленных туристов удивительным климатом, ласковым морем и нетронутой природой в сочетании с развитой инфраструктурой. Здесь хорошо отдыхать в любое время года: летом путешественников ждут благоустроенные пляжи, осень встретит нежным теплом бархатного сезона, когда дома холодно, сыро и слякотно, зимой в Красной Поляне открывается настоящий рай для горнолыжников, а весной так приятно побродить по широким набережным, вдыхая целебный морской воздух. В Сочи никогда не бывает скучно, бесчисленные санатории и пансионаты круглый год принимают гостей со свойственным этим краям радушием.

Город состоит из четырех больших районов: Лазаревского, Хостинского, Адлерского и Центрального. Все они предназначены для полноценного семейного отдыха и обладают всем, что нужно для развлечения детей и взрослых. К услугам туристов — комфортабельные гостиницы, рестораны и кафе, аквапарки, аттракционы, океанариумы и зоопарки.

Парк Ривьера

Одно из самых посещаемых мест Сочи, особо любимое родителями с детьми, поскольку здесь есть все, чего только может пожелать душа маленьких путешественников. На территории почти в 15 га произрастает более 250 видов растений, среди которых немало редких сортов, представляющих особую ценность. Считается, что с этих мест началась история города Сочи. Предприниматель Василий Хлудов еще в 1882 году на свои деньги разбил парк с множеством деревьев и кустарников, а на самом высоком месте построил дом в стиле русского терема для себя и своей семьи. К сожалению, в первозданном виде дача до наших дней не дожила. Здание было снесено, а на его месте построено новое, напоминающее оригинал.

Сейчас Ривьера — это преимущественно парк аттракционов в окружении бурной растительности. На территории есть дельфинарий и большой манеж, где днем можно покататься на лошадях, а вечером посмотреть красочное шоу-реконструкцию.

Дендрарий

Сочинский дендрарий — настоящая жемчужина этих мест. Зеленый оазис посреди жаркого города. Здесь произрастает около двух тысяч растений и обитают редкие животные и птицы. Это место никого не оставит равнодушным. У каждого пришедшего сюда захватывает дух от богатства флоры в сочетании с прекрасной архитектурой. Этот шедевр садово-паркового искусства расположен на склоне Лысой горы, с вершины которой открывается потрясающий вид на лазурные воды Черного моря и неприступные горы.

Коллекция парка действительно впечатляет: только сосен здесь 76 видов! А еще 80 разновидностей дубов, 24 вида пальм, кипарисы и множество других деревьев, цветов и кустарников.

Ландшафт дендрария не менее разнообразен, чем его обитатели. Здесь есть как гористые, так и равнинные зоны. В нижней части парка расположен аквариум с обитателями Красного моря.

Огромную территорию парка можно исследовать несколькими способами: пешком, на электромобиле или в вагончике, следующем над Дендрарием по канатной дороге прямиком на вершину Лысой горы.

Морской порт

Если не говорить об объектах, расположенных в парковых зонах, Сочи не может похвастаться большим количеством памятников архитектуры. Все-таки красота этого города заключается, по большей части, в его природных богатствах.

Одна из самых красивых построек в центре — изящное здание Морского вокзала с высоким шпилем, украшенным звездой. В 1968 году в этом месте снимали один из эпизодов любимой многими советской комедии «Бриллиантовая рука». В память об этом событии здесь был установлен памятник, изображающий главных героев фильма.

Порт действующий, сюда регулярно причаливают кораблики с любителями морских прогулок и швартуются дорогие яхты. Район считается престижным, и в его окрестностях много фешенебельных бутиков и ресторанов.

Калининград

Самый западный город Российской Федерации, уютно расположившийся на берегу Балтийского моря между Польшей и Литвой. Добраться сюда можно на самолете, поезде или личном автомобиле. Если не любите летать и предпочитаете два последних варианта, не забудьте, что вам потребуется загранпаспорт и так называемый упрощенный транзитный документ, который является разрешением на проезд через литовскую землю.

В 1945 году Восточная Пруссия была передана Советскому Союзу, а в 1946 году город сменил название Кенигсберг на Калининград. Прошлое сильно отразилось на архитектурном облике Балтийской жемчужины. Самым причудливым образом здесь сочетаются совершенно европейские домики, лютеранские храмы и постройки советского периода. К сожалению, многие памятники немецкой архитектуры были уничтожены, но в городе, безусловно, есть на что посмотреть.

Музей янтаря

Само здание музея было построено в XIX веке, но выглядит как средневековое фортификационное сооружение. Коллекция старинных и современных украшений и изделий из янтаря является самой большой в мире. Кроме того, туристам во всех подробностях расскажут, как добывают и обрабатывают камень.

Кенигсбергская торговая биржа

Невероятной красоты здание признано памятником архитектуры. Внутри организован Калининградский музей изобразительных искусств с множеством интересных экспонатов.

Кирха Святого Семейства

Бывшая католическая церковь из красного кирпича, построенная в неоготическом стиле. Здание сильно пострадало во время войны, но было отреставрировано в 80-е годы. Внутри располагается Концертный зал Калининградской областной филармонии.

Рыбацкая деревня

Современный этнографический и торговый квартал, построенный в стиле старой Европы с милыми, будто пряничными, домиками. Все постройки здесь — новоделы, однако это не мешает получать удовольствие от прогулок по благоустроенной набережной. В хорошую погоду от пристани отходят прогулочные кораблики.