Гордон обругал Арестовича за жесткий ответ комментатору из Украины

Киев, 17 марта. Журналист Дмитрий Гордон высказал свое мнение по поводу скандала с участием советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.

В одной из социальных сетей Алексей Арестович опубликовал пост с текстом на русском языке. Один из комментаторов попросил украинца переделать сообщение согласно требованиям законов Украины. Однако Арестович проигнорировал просьбу подписчика и ответил ему нецензурной бранью.

Дмитрий Гордон заявил, что Арестович является аферистом. Он добавил, что этот человек постоянно менял свои взгляды в течение многих лет и выглядит глупым в своих убеждениях.

«Арестович является аферистом, по моему глубокому убеждению. И в доказательство того, что он является аферистом, только что сайт «Гордон» выпустил материал, который показывает, как этот человек менял свои взгляды постоянно в течение целого ряда лет. Этот человек, на мой взгляд, не имеет убеждений или имеет пророссийские убеждения, потому что невозможно с такой последовательностью менять взгляды и быть таким глупым в своих «убеждениях», — заявил он.

Также Гордон считает, что если «интересы» Украины защищают такие «профессионалы», то позиция страны сильно страдает.

«Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие «профессионалы» «защищают» интересы Украины, то интересы Украины страдают. Это случайный пассажир на этом пароходе, и надо от таких людей немедленно избавляться», — сказал он.

В свою защиту Арестович заявил, что не является официальным лицом, значит может использовать любую лексику на своей личной странице в соцсетях, а комментатора назвал ботом.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков призвал не отдавать русский язык России и, более того, организовать на нем международное вещание украинских телеканалов по всей планете.