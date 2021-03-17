Жительница Волгограда с электрошокером напала на продавца телефонов

Волгоград, 17 марта. Девушка с электрошокером пыталась украсть iPhone из магазина в Волгограде. Продавец обезоружил женщину и вызвал полицию. Обвиняемой грозит срок.

Инцидент произошел в Иловлинском районе. Местная жительница пришла в салон связи и попросила продавца показать ей мобильный телефон за 53 тыс. рублей. Клиентка сказала, что намерена купить айфон и достала кошелек, чтобы расплатиться.

Продавец отвернулся от нее, чтобы оформить покупку и в этот момент злоумышленница ударила его электрошокером и попыталась забрать телефон. Волгоградец смог обезоружить нападавшую, после чего вызвал наряд полиции. Правоохранители задержали женщину, которая полностью признала свою вину. Подозреваемая объяснила, что хотела с помощью телефона отдать долги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Житель Оренбурга сядет в тюрьму после попытки кражи 35 литров бензина, сообщил ранее портал RIA56. Злоумышленник с подельником хотели украсть бензин из цистерны, но не хватило сил сдвинуть металлический ящик.