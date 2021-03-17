Онищенко и Милонов оценили предложение россиян вернуть смертную казнь

Депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Виталий Милонов оценили в комментарии ФАН результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым часть россиян выступает за возвращение смертной казни.

Результаты опроса

По данным исследования, если бы опрошенные россияне стали советниками президента, то они бы предложили законы о борьбе с коррупцией, об ужесточении наказания за взяточничество и о введении смертной казни.

Также граждане предложили бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст, уменьшить налоги, изменить налоговую систему.

Напомним, смертная казнь в России до сих пор не отменена. Она указана в пяти статьях Уголовного кодекса, но с 1997 года действует мораторий на ее применение.

Цена жизни

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что желание россиян вернуть смертную казнь связано с высоким градусом недовольства и животной природой человека.

«Смертная казнь — это достаточно широко распространенная практика ответственности людей за совершенные проступки. Другое дело, в какой области уголовного права ее применять. Не так давно и в нашей стране это было. Прекраснодушные настроения, что у нас все хорошо с точки зрения гуманистических прав, явно преувеличены», — считает депутат.

Онищенко обратил внимание на то, что информационное пространство заполнено новостями об убийствах, террористических актах, автомобильных авариях с большим количеством погибших людей, где черта между жизнью и смертью легко переступается.

«В самых цивилизованных странах такая мера пресечения уголовных преступлений достаточно распространена. У нас она была искусственно и абсолютно необоснованно исключена в конце прошлого века. Сложно сказать, что цена жизни в нашем ментальном сознании высока», — добавил Онищенко.

Нужна ли смертная казнь?

Против введения смертной казни выступил депутат Виталий Милонов. По мнению парламентария, в нашей стране гораздо больше других законов, которые необходимо принять.

«Я не согласен с предложением о введении смертной казни, потому что я православный человек и считаю, что это слишком. Я выступаю за то, чтобы ликвидировать всех боевиков, которых только можно, во время боя или столкновения, я не склонен миндальничать с врагами. Но ликвидировать человека, который уже находится за решеткой и в кандалах, — я против. Есть гораздо больше других законов, которые нам необходимо принять, чтобы улучшить жизнь людей», — заявил Милонов.

Правозащитник Евгений Бобров объяснил, чем вызвано желание россиян вернуть смертельное наказание.

«Мне даже больше понятно желание россиян вернуть смертную казнь, чем нежелание государства бороться с коррупцией. Можно даже до четвертования доходить, до того государство не желает бороться с коррупцией», — признался собеседник ФАН.

Однако правозащитник выступил против отмены моратория. Бобров отметил, что даже в идеальной судебной системе возможны ошибки.