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ВОЗ не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

ВОЗ не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Женева, 17 марта. Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать препарат AstraZeneca для вакцинации от коронавируса.

Польза от препарата превышает риски. Об этом следует из заявления, предваряющего итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины. У некоторых привитых препаратом AstraZeneca наблюдается венозный тромбоэмболизм. Это третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, отметили в ВОЗ. Пока нет четких указаний на его связь с вакциной.

Испанские власти приступили к выяснению обстоятельств смерти женщины, которую медики привили препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. К тому же на территории государства специалисты зафиксировали два похожих случая.

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