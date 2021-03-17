МИД РФ: контакты России и НАТО по военной линии полностью разорваны

Москва, 17 марта. Контакты России и НАТО по военной линии полностью оборваны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, данная проблема повлияла на то, что Москва и представители Североатлантического альянса больше не заключают договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО, передает РИА Новости.

При этом в докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга указывается, что встреча в формате совета в 2020 году не состоялась именно по вине РФ.

«Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — сообщил Грушко.

Он подчеркнул, что при этом главным препятствием для политического диалога в Совете Россия — НАТО остается оборванность контактов по военной линии.

При этом ранее замглавы российского МИД заявил, что именно НАТО виновна в демонтаже системы безопасности на территории Европы.