Семья из трех человек отравилась угарным газом под Тулой

Тула, 17 марта. Девочка из Тульской области нашла членов своей семьи мертвыми по возвращении домой. Полиция считает, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

После возвращения домой школьница обнаружила трупы родителей и бабушки. Также скончались собака и кошка. На месте происшествия было обнаружено значительное скопление угарного газа, из-за которого, скорее всего, и наступила смерть.

Причины появления вещества в квартире устанавливаются полицией. Специалисты изучают газовое оборудование. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ФАН писал о пяти жителях Тамбовской области, причиной смерти которых стал взрыв телевизора.