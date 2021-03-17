Режиссер «Бандитского Петербурга» отреагировал на возвращение Серебрякова в Россию

Москва, 17 марта. Актер Алексей Серебряков поумнел, раз решил вернуться в Россию. Об этом заявил режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко, узнав о прилете артиста.

Звезда фильма «Левиафан» рассказал о возвращении в Россию на недавнем кинопоказе. Серебряков стал отрицать свой переезд в Канаду. По словам актера, туда он всего лишь возил детей на обучение.

Бортко отреагировал на неожиданную новость с энтузиазмом.

«Вот видите: поехал, подумал, поумнел и вернулся. Он молодец, я его очень люблю как актера. Он замечательный артист. Я очень рад, что светлая мысль к нему вернулась», — подчеркнул он.

Режиссер прокомментировал также резкие слова Серебрякова по отношению к России и соотечественникам. Бортко обратил внимание, что актер не лишился ролей в кино из-за своих слов.

«Он в пяти или шести кинофильмах снялся после этих высказываний. Он очень, очень востребованный актер!» — цитирует его Kp.ru.

Серебряков заявлял, например, что хамство и наглость — основные составляющие национальной идеи в России. Этими и другими словами он не на шутку возмутил сограждан.