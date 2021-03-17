Правоохранители нашли труп подростка в одной из квартир Балашихи

Балашиха, 17 марта. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых умер 13-летний мальчик. Его труп нашли в Подмосковье, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать подростка заявила в полицию о том, что ее ребенок мертв. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По имеющимся данным, ребенок покончил с собой.

Полиция выяснила, что у мальчика в последнее время были плохие оценки в школе, и он много ссорился с матерью из-за учебы. Накануне школьник оставил донат за игру в размере 6 тысяч рублей. Мать разозлилась на сына и облила его водой. Кроме того, подросток вел переписку с приятелем, где жаловался ему на жизнь.